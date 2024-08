Remaniement ministériel au Burkina Faso : Le Gouvernement change de fusil d’épaule

publicite

Le gouvernement burkinabè a été remanié ce 1er août 2024. Un léger changement est intervenu parmi les ministres, toujours sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et du Premier ministre Me Apollinaire Kyelem de Tambela. Quelques départs sont observés, mais plusieurs ministres font leur retour.

Le ministre Roland Somda n’est plus le ministre en charge des Transports.

Il s’occupe désormais du portefeuille chargé des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi.

Le Dr Emile Zerbo est en charge désormais de l’administration territoriale et de la mobilité.

Le commissaire divisionnaire de Police Mahamadou Sana s’occupe à partir d’aujourd’hui du ministère de la sécurité.

Dr Aboubacar Savadogo ne s’occupe plus des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, mais il devient le premier responsable du département de l’Enseignement secondaire, la Formation professionnelle et technique. 👇🏿👇🏿👇🏿

