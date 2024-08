Burkina Faso : Au moins une centaine de terroristes neutralisés dans de violents combats au Koulpélogo

publicite

Les Bataillons d’intervention rapides en action dans le Koulpélogo ont livré, hier mercredi 31 juillet 2024, de violents combats avec une coalition de terroristes dans la zone de Napade. Au moins une centaine de criminels ont été tués et une cinquantaine de motos, des armes et autres matériels ont été récupérés par les soldats, selon des sources sécuritaires contactées par l’AIB.

En réponse aux incursions terroristes dans les localités du Koulpélogo, des Bataillons d’intervention rapides (BIR) ont lancé depuis plusieurs semaines le nettoyage des forêts de la province.

Cette audacieuse opération a atteint la région de l’Est près du barrage de Kompienga. Acculés, les assassins ont fait appel à des renforts venus des forêts de Kabonga et du parc W.

C’est cette coalition de meurtriers que les Forces combattantes ont affrontée dans l’après-midi du 31 juillet 2024. Informés, les vecteurs aériens sont venus apporter leur soutien aux patriotes qui avaient fort heureusement déjà pris l’avantage sur les terroristes.

Après un temps d’observation, les combattants du ciel ont lancé un puissant missile sur une colonne de tueurs en fuite vers la forêt de Kabonga avec des blessés.

Les pilotes ont réservé la même sentence aux rescapés qui ont réussi à atteindre la forêt. Dès leur stationnement, les assassins ont reçu sur la tête une grosse bombe.

Les unités au sol ont poursuivi le ratissage et ont découvert environ une centaine de cadavres des criminels abandonnés sur les lieux de la bataille. De plus, une cinquantaine de motos, des armes de divers types et autres matériels de guerre abandonnés ou détruits dans les combats ont été récupérés par les Forces combattantes.

Le lendemain de cette mémorable victoire, soit le 1er août 2024, grâce à des renseignements précis, les vecteurs aériens ont localisé des terroristes installés sur la bande frontalière avec le Mali non loin de Boulekessi au nord de Nassoumbou. Sous un hangar qui faisait office de poste de commandement, plusieurs criminels se sont regroupés.

Pas de temps à perdre, un missile a réduit ce groupe en cendres. Puis un deuxième missile a visé un pickup, soigneusement camouflé sous un arbre. Les opérations se poursuivent dans ce secteur et ailleurs.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

