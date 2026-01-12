Le Burkina Faso dispose d’un nouveau gouvernement

Par deux décrets signés le 12 janvier 2026, le Chef de l’État, Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à une réorganisation de l’exécutif.

Le décret n°2026-0006 met en lumière trois piliers majeurs du nouveau dispositif gouvernemental. Le Général de division Célestin Simporé est nommé Ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, consacrant la sécurité nationale comme axe central de l’action publique.

Il est épaulé par deux autres ministres d’État à savoir le Commandant Ismaël Sombié, chargé de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques et Émile Zerbo, en charge du département de l’Administration territoriale et de la Mobilité.

Dans un souci de continuité gouvernementale, le Président du Faso a reconduit Aboubakar Nacanabo au ministère de l’Économie et des Finances, ainsi que le Commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana au ministère de la Sécurité.

Les secteurs diplomatique et communicationnel conservent également leurs responsables. Karamoko Jean-Marie Traoré demeure à la tête du ministère des Affaires étrangères, tandis que Pingdwendé Gilbert Ouédraogo est maintenu comme Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, cumulant les fonctions de porte-parole du gouvernement.

Les portefeuilles sociaux restent inchangés, avec Robert Lucien Jean-Claude Kargougou à la Santé et Jacques Sosthène Dingara à l’Enseignement de base.

Changement au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi

Au titre des ajustements opérés, Annick Lydie Djouma Pikbougoum, épouse Zingué Ouattara, est nommée ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, en remplacement de Anûuyirtole Roland Somda.

Une coordination gouvernementale renforcée

Parallèlement à la mise en place de ce cabinet de 22 membres, incluant des ministres délégués, le décret n°2026-0007 consacre une nomination clé pour la coordination de l’action gouvernementale. Ousmane Ouattara est officiellement nommé Ministre, Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, avec pour mission d’assurer la fluidité du travail entre les différentes institutions de l’État.

Ce remaniement s’inscrit dans le cadre de la Constitution et de la Charte de la Transition du 14 octobre 2022, modifiée en mai 2024, et vise à insuffler une nouvelle impulsion à l’appareil d’État face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux.

Décret_2026-0007_portant nomination d'un Ministre SGG-CM

Décret_2026-0006_portant remaniement du Gouvernement