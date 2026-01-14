​CAN Maroc 2025 : Le pays hôte arrache son ticket pour la finale face au Nigéria aux tirs au but

​Le dernier match des demi-finales de la CAN Maroc 2025 a opposé le pays hôte au Nigéria ce 14 janvier 2026. La rencontre a été remportée par les Lions de l’Atlas aux tirs au but. Grâce à cette victoire, le Maroc rejoint le Sénégal en finale, prévue pour le 18 janvier 2026.

​Avec trois Ballons d’Or sur le rectangle vert pour ce deuxième choc des demi-finales, la tension est vite montée. Dès la 3e minute, grâce à un pressing haut sur une mauvaise relance nigériane, Saibari a failli en profiter, mais il a rapidement été rattrapé par la défense.

Les Lions ont ensuite maintenu cette pression, faisant douter l’équipe des Super Eagles. Un score nul et vierge a départagé les deux formations à la pause.

​Lors des 45 dernières minutes du temps réglementaire, le pays hôte s’est montré un peu moins tranchant. En face, les Aigles ont répondu présent, se montrant plus dangereux dans le camp adverse. Ce rapport de force a conduit le match en prolongations, lesquelles ont débouché sur la séance fatidique des tirs au but. Celle-ci a été remportée par le Maroc.

​C’est la sixième confrontation entre le Maroc et le Nigéria dans l’histoire de la CAN, et leur première rencontre dans ce tournoi depuis 22 ans. Les deux équipes ne s’étaient affrontées en demi-finale qu’une seule fois auparavant.

​Abdoul Gani BARRY

Burkina 24