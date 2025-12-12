Annonce | 5e Journée du Fournisseur Minier du Burkina Faso : Les inscriptions sont toujours ouvertes !

Dans le cadre de la 𝟓𝐞 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́𝐞 𝐝𝐮 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐧𝐢𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨, plusieurs opportunités sont encore disponibles pour les acteurs du secteur minier