Annonce | 5e Journée du Fournisseur Minier du Burkina Faso : Les inscriptions sont toujours ouvertes !
Dans le cadre de la 𝟓𝐞 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́𝐞 𝐝𝐮 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐧𝐢𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨, plusieurs opportunités sont encore disponibles pour les acteurs du secteur minier
𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧
Pour présenter vos produits, services et solutions aux décideurs du secteur minier.
Formulaire de location
𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐥𝐨𝐮𝐫𝐝𝐬
Un espace dédié pour valoriser vos équipements et renforcer votre visibilité.
Formulaire de location
𝐑𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐁𝟐𝐁
Des échanges ciblés pour créer des partenariats concrets entre fournisseurs, sociétés minières et partenaires.
Formulaire d’inscription
𝟏𝟔 𝐚𝐮 𝟏𝟖 𝐝𝐞́𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
𝐒𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐎𝐮𝐚𝐠𝐚 𝟐𝟎𝟎𝟎
𝐍𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞𝐳 𝐩𝐚𝐬 𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐦𝐚𝐣𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫.
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
