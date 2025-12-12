Annonce | 5e Journée du Fournisseur Minier du Burkina Faso : Les inscriptions sont toujours ouvertes !

Dans le cadre de la 𝟓𝐞 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́𝐞 𝐝𝐮 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐧𝐢𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨, plusieurs opportunités sont encore disponibles pour les acteurs du secteur minier 👇🏾
🟢 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧
👉🏾 Pour présenter vos produits, services et solutions aux décideurs du secteur minier.
📄 Formulaire de location 👇🏾
🟢 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐥𝐨𝐮𝐫𝐝𝐬
👉🏾 Un espace dédié pour valoriser vos équipements et renforcer votre visibilité.
📄 Formulaire de location 👇🏾
🟢 𝐑𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐁𝟐𝐁
👇🏾 Des échanges ciblés pour créer des partenariats concrets entre fournisseurs, sociétés minières et partenaires.
📄 Formulaire d’inscription 👇🏾
📅 𝟏𝟔 𝐚𝐮 𝟏𝟖 𝐝𝐞́𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
📍 𝐒𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐎𝐮𝐚𝐠𝐚 𝟐𝟎𝟎𝟎
👉🏾 𝐍𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞𝐳 𝐩𝐚𝐬 𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐦𝐚𝐣𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫.
❤️ Invitation

