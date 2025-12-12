Musique : « King Le Rêveur » dévoile son premier album « Le Consolé » à Ouagadougou

Le slameur burkinabè Gaël Roamba, connu sous le nom d’artiste « King Le Rêveur », a présenté au public son tout premier album intitulé « Le Consolé », le mercredi 10 décembre 2025 à Ouagadougou. Composé de sept titres, ce projet navigue entre slam, reggae et Warba, mêlant français et mooré, avec pour fil conducteur la résilience, le vivre-ensemble et l’estime de soi.

Étudiant en master d’Arts, Gestion et Administration Culturelle (AGAC) à l’Université Joseph Ki-Zerbo, « King Le Rêveur » puise dans son propre parcours les mots qui soignent et inspirent.

« L’inspiration, c’est toute ma vie. Dans mon voyage, je parle des luttes internes et de cette volonté de devenir quelqu’un. J’évoque aussi subtilement la littérature, une source d’émancipation », confie-t-il.

Avec son message central, « Impossible hier, possible aujourd’hui », l’artiste invite les citoyens à croire en la force de la volonté et à garder espoir malgré les obstacles. « Le Consolé » se présente ainsi comme l’aboutissement de plusieurs années de rêve et de persévérance.

L’album est disponible auprès de One Touch Production, sous forme de clé USB, au prix de 5 000 FCFA.