Ouagadougou : SPB International fait un don de 5 millions de F CFA au centre d’accueil Home Kisito

Marquant son premier anniversaire d’existence au Burkina Faso, SPB International, concessionnaire des marques automobiles JMC et Jetour, a souligné son ancrage dans la communauté par un geste fort de solidarité. L’entreprise a effectué une dotation de vivres et non-vivres, d’une valeur estimée à 5 millions de F CFA, au profit du centre d’accueil Home Kisito ce vendredi 12 décembre 2025 à Ouagadougou.

C’est Noël avant l’heure au centre d’accueil Home Kisito. En effet, SPB International leur a donné le sourire avec une dotation en vivres et non-vivres composée de lait, sacs de riz, bidons d’huile, couches, savon, et autres produits.

Selon Michel Canon Ouattara, directeur général de SPB International, ce geste répond à la responsabilité sociale de l’entreprise. Pour lui, certes l’entreprise est commerciale, mais elle est avant tout une entreprise citoyenne. Par conséquent, c’est un devoir pour eux de contribuer à relever les défis de la société et, par ricochet, de contribuer au bien-être des enfants.

Michel Canon Ouattara, directeur général de SPB International

« En venant à Home Kisito, nous ne venons pas simplement déposer un don de matériel. Nous venons offrir une présence, une attention, un geste de solidarité envers ces tout-petits qui incarnent l’avenir. Ils sont l’innocence, la fragilité, mais aussi la promesse que le monde et le Burkina Faso peuvent devenir meilleurs. Soutenir un lieu comme Home Kisito, c’est reconnaître que chaque enfant, quelle que soit son départ dans la vie, mérite de grandir avec amour, dignité et sécurité », a-t-il justifié.

SPB International fait un don de 5 millions de FCFA au centre d’accueil Home Kisito

 Il a par ailleurs rassuré l’institution bénéficiaire que cet acte marque le début d’un partenariat durable. « Nous souhaitons tisser un lien durable avec vous, un partenariat humain avec une présence régulière et un soutien continu », a-t-il promis.

Du côté des bénéficiaires, l’émotion était palpable. Léonie Maleka, directrice de Home Kisito, a chaleureusement remercié les donateurs. « Nous sommes vraiment très honorés de la visite de SPB International. Vous êtes venus manifester votre solidarité et votre compassion envers ces enfants vulnérables. Nous sommes vraiment contents de ce geste », a-t-elle apprécié.

Léonie Maleka, directrice de Home Kisito,

Par ailleurs, elle a lancé une invite à toutes les bonnes volontés d’emboîter le pas de SPB International pour soutenir ces enfants qui sont dans le besoin.

SPB International fait un don de 5 millions de FCFA au centre d’accueil Home Kisito

Cette action caritative s’inscrit dans le cadre d’un programme plus vaste d’activités prévues pour célébrer le premier anniversaire de SPB International au Burkina Faso, lesquelles s’étendront jusqu’en 2026.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

