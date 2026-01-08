Le Général de division Célestin SIMPORÉ reçoit ses attributs des mains du Président du Faso, Chef Suprême des Forces Armées Nationales

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 23 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Le Général de division Célestin SIMPORÉ reçoit ses attributs des mains du Président du Faso, Chef Suprême des Forces Armées Nationales

Promu Général de division par décret signé le 30 décembre 2025, l’Officier général des Forces Armées Nationales (FAN), Célestin SIMPORÉ a reçu les attributs que lui confère son nouveau grade, ce jeudi au Palais présidentiel de Koulouba.  

C’est Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État, Chef Suprême des Forces Armées Nationales qui lui a porté ses épaulettes et lui a remis son béret, le tout flanqué des trois étoiles.

Lire aussi👉🏿Succès militaires en décembre 2025 : Les forces burkinabè imposent une posture offensive sans répit

En exprimant sa reconnaissance et sa gratitude au Chef Suprême des Forces Armées Nationales, le tout nouveau Général de division Célestin SIMPORÉ a dit prendre cette promotion sous deux facettes : « d’abord une preuve de confiance renouvelée, en ma modeste personne, pour la conduite de la mission qu’il a bien voulu me confier et aussi un rappel à encore mieux faire ».

Le Général de division Célestin SIMPORÉ reçoit ses attributs des mains du Président du Faso, Chef Suprême des Forces Armées Nationales

Issu du Génie militaire, l’actuel Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) qui arbore ainsi ses attributs de Général de division a occupé plusieurs postes de responsabilité dans la haute hiérarchie militaire, dont les plus récents sont : de février 2022 à mars 2023, Chef d’État-Major Général des Armées Adjoint.

Voir également👉🏿Projet de déstabilisation déjoué : Des Burkinabè expriment un rejet ferme des coups d’État

Fonction qu’il cumule, dès décembre 2022, avec celle de Commandant des Opérations du Théâtre National (COTN). Le 31 mars 2023, il est nommé Chef d’État-Major Général des Armées avant d’être appelé aux fonctions de Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le 08 décembre 2024.

Le Général de division Célestin SIMPORÉ est Commandeur de l’Ordre de l’Étalon depuis décembre 2025.

Le Général de division Célestin SIMPORÉ reçoit ses attributs des mains du Président du Faso, Chef Suprême des Forces Armées Nationales

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 23 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Cérémonial d’hommage militaire au Mémorial Thomas Sankara : Le Conseil constitutionnel et la BNSP à l’honneur pour le 3e acte

il y a 23 minutes

Ouagadougou : Le Directeur Général de la Police Nationale rend visite au Mogho Naaba

il y a 1 heure

L’ex-ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté aux États-Unis : Entre soins médicaux et déboires judiciaires

il y a 3 heures

Crise à Sibalo : Le Naaba Koom choisit la paix plutôt que l’affrontement

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page