Ouagadougou : Le Directeur Général de la Police Nationale rend visite au Mogho Naaba
Le mardi 06 janvier 2026, une délégation du Commandement conduite par le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo à Ouagadougou.
Prenant la parole, le premier responsable de l’institution policière, après une présentation de la délégation qui l’a accompagné, a d’abord remercié Sa Majesté pour avoir accordé cette audience en dépit de son agenda très chargé.
Il lui a ensuite adressé ses félicitations et témoigné sa reconnaissance pour ses multiples actions en faveur de la paix pour la Nation Burkinabè en général et, en particulier, ses soutien et accompagnement dont bénéfice la Police Nationale.
Lire aussi👉🏿Mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité : Un commissariat de police de quartier ouvre ses portes à Sabtoana
Tout en souhaitant à Sa Majesté ses vœux de santé, de longévité et la force nécessaire pour poursuivre ses actions en faveur de la paix pour notre chère Patrie en cette nouvelle année, monsieur le DGPN n’a pas manqué de solliciter ses bénédictions pour la bonne exécution des missions futures.
A son tour, le Mogho Naaba, par la voix de son porte-parole, a salué l’initiative des hôtes du jour. Il a félicité le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) pour sa nomination à la tête de la Police Nationale, formulé des bénédictions à tout le personnel policier et a souhaité que règnent la cohésion et l’entente au sein de l’institution policière.
Poursuivant ses propos, il a reconnu le travail que la Police Nationale abat au quotidien, notamment au sein de son palais et pour toute la Nation entière et l’a exhortée à poursuivre cette dynamique jusqu’à la victoire finale.
La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !
Source : La Police Nationale