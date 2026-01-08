Ouagadougou : Le Directeur Général de la Police Nationale rend visite au Mogho Naaba

Le mardi 06 janvier 2026, une délégation du Commandement conduite par le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo à Ouagadougou.

Prenant la parole, le premier responsable de l’institution policière, après une présentation de la délégation qui l’a accompagné, a d’abord remercié Sa Majesté pour avoir accordé cette audience en dépit de son agenda très chargé.

Il lui a ensuite adressé ses félicitations et témoigné sa reconnaissance pour ses multiples actions en faveur de la paix pour la Nation Burkinabè en général et, en particulier, ses soutien et accompagnement dont bénéfice la Police Nationale.

Tout en souhaitant à Sa Majesté ses vœux de santé, de longévité et la force nécessaire pour poursuivre ses actions en faveur de la paix pour notre chère Patrie en cette nouvelle année, monsieur le DGPN n’a pas manqué de solliciter ses bénédictions pour la bonne exécution des missions futures.