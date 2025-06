La nuit des arts martiaux : Une soirée pour la cohésion sociale au Burkina Faso

publicite

Le comité d’organisation de la deuxième édition de la Nuit des arts martiaux a animé une conférence de presse le jeudi 19 juin 2025 à Ouagadougou. Entourés de présidents d’autres fédérations, Philippe Sawadogo, président de la Fédération burkinabè de vovinam viet vo dao a dévoilé les grandes lignes de cette nuit. Celle-ci se veut un cadre de célébration de tous les arts martiaux à l’occasion d’une soirée prévue le 2 août 2025.

Placée sous le thème « Arts martiaux et cohésion sociale », la deuxième édition de la Nuit des arts martiaux entend, faire briller le public autour des valeurs fondatrices des arts martiaux. Ces valeurs sont, selon Philippe Sawadogo, le respect, la discipline, la paix, la loyauté et la fraternité.

Une manière pour les organisateurs de démontrer que les arts martiaux vont bien au-delà du simple exercice physique ou du spectacle de combat « est un art de vivre, un outil de paix, un levier de cohésion sociale », a martelé Philippe Sawadogo.

Plusieurs arts martiaux représentés

Selon ses explications, La Nuit des arts martiaux se veut une vitrine de cette diversité avec notamment des démonstrations de Karaté et Judo d’origine japonaise, Kung Fu d’origine chinoise, le Vovinam Viet Vo Dao et Vo Vietnam, venus du Vietnam et le Taekwondo d’origine coréenne.

« Cette nuit ne sera pas seulement un spectacle, mais une célébration des cultures, un véritable voyage au cœur des philosophies de combat », a souligné le président Sawadogo.

Pour les initiateurs, cette activité est une occasion de brassage entre différentes générations que sont les experts, les maitres et les débutants. « C’est un moment de rencontre, de transmission et de partage. Une fête ouverte à tous, pour redonner aux arts martiaux leur sens profond : la quête d’un équilibre entre le corps et l’esprit », précise Philippe Sawadogo.

Une édition placée sous le signe de l’unité

En ces temps marqués par des défis sécuritaires, les organisateurs veulent faire de la Nuit des Arts Martiaux un appel symbolique à l’unité et à la paix. « Nous voulons que cette soirée soit un rempart contre la violence, une réponse martiale à l’intolérance et à la division » a insisté le président de la Fédération burkinabè de Vovinam Viet Vo Dao.

Le comité d’organisation a saisi cette occasion pour informer de la participation des représentants du karaté, kung fu, judo et taekwondo burkinabè participeront aux Jeux de l’AES à Bamako du 21 au 28 juin 2025 à Bamako.