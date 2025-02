Force et fierté : Iron Biby, meilleur sportif africain de l’année 2024

Ce vendredi 21 février 2025 à Ouagadougou, l’athlète burkinabè Iron Biby, de son vrai nom Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, a reçu le trophée du meilleur sportif africain de l’année 2024, une distinction prestigieuse décernée lors de la 2e édition des « Awards Africains de l’Économie du Sport » à Abidjan, le 10 janvier 2025.

Le Burkina Faso était doublement à l’honneur lors de cette édition, avec la nomination de deux ambassadeurs, RAHIMO et Iron Biby. Ce dernier, Iron Biby déjà nominé l’année précédente, a cette fois-ci gravi la plus haute marche du podium.

Les « Awards Africains de l’Économie du Sport », organisés par la Société Générale d’Exploitation Sport et Évènement (SGESE), sous la présidence du Ministre ivoirien des Sports et avec l’appui technique de l’UNESCO, visent à récompenser les acteurs qui contribuent au développement du sport sur le continent africain.

Iron Biby, spécialiste de la force athlétique et notamment du log lift, a su se démarquer par ses performances exceptionnelles et son palmarès impressionnant. Le Ministre des Sports du Burkina Faso, Roland Somda, a remis le prix à Iron Biby, saluant son parcours exemplaire et son rôle de modèle pour la jeunesse.

« Permettez-moi, au nom du Gouvernement burkinabè et en mon nom propre, d’adresser mes plus sincères félicitations à un champion hors du commun, un ambassadeur de courage et de détermination. Votre consécration en tant que meilleur sportif africain de l’année 2024 est bien plus qu’un simple trophée.

C’est l’aboutissement d’un parcours fait de persévérance, de sacrifices et d’un engagement sans faille. Vous avez su transformer l’échec de la première édition en une source d’inspiration, prouvant à toute l’Afrique, et au-delà, que la résilience est le socle des grandes victoires », a exprimé Roland Somda.

Également, le Ministre n’a pas manqué de souligner l’importance de cette victoire pour la jeunesse burkinabè. « Aujourd’hui, vous hissez fièrement le drapeau du Burkina Faso au sommet du sport africain. Vous incarnez l’espoir, non seulement pour la jeunesse burkinabè, mais pour toute une génération qui voit en vous la preuve vivante que tout est possible, avec travail et détermination », a-t-il déclaré.

Visiblement fier de cette distinction, Iron Biby a tenu à partager son prix avec tout un peuple. « C’est toujours un plaisir, un sentiment de joie pour moi, non seulement de représenter dignement le Burkina Faso, mais aussi vraiment de motiver la jeunesse.

Et ce prix pour moi, ça ne m’appartient pas, ça appartient à tout le Burkina Faso, et le meilleur sportif africain, le Burkina Faso est encore devant toutes les nations africaines et franchement, c’est une grâce, c’est une bénédiction », a exprimé Iron Biby.

Akim KY

Aurelle Kiendrébéogo (Stagiaire)

Burkina 24

