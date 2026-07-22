Trump approuve un accord nucléaire avec l’Arabie saoudite : Un tournant stratégique au Moyen-Orient

Le président américain Donald Trump a approuvé un accord de coopération nucléaire avec l’Arabie saoudite qui pourrait permettre au royaume de développer des capacités d’enrichissement d’uranium dans le cadre de son programme nucléaire civil, selon des informations rapportées par plusieurs médias américains.

L’accord, qui n’a pas encore été officiellement annoncé par la Maison-Blanche, pourrait être rendu public dans les prochains jours. D’une durée de 30 ans, il prévoit notamment la participation d’entreprises américaines au développement du programme nucléaire saoudien.

Selon les informations disponibles, le projet pourrait aboutir à la construction d’une installation d’enrichissement d’uranium en Arabie saoudite, à l’issue d’une étude conjointe menée par Washington et Riyad.

Avant son entrée en vigueur, l’accord devra être examiné par le Congrès américain, où il pourrait rencontrer une forte opposition. Plusieurs élus redoutent que l’autorisation accordée à Riyad d’enrichir son propre uranium ne favorise la prolifération nucléaire au Moyen-Orient.

Ni la Maison-Blanche ni les autorités saoudiennes n’ont, pour l’heure, réagi publiquement à ces informations, révélées en premier par le Wall Street Journal.

Donald Trump, comme son prédécesseur Joe Biden, a cherché à conclure un partenariat nucléaire civil avec l’Arabie saoudite afin de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays.

Les spécialistes de la non-prolifération rappellent que l’enrichissement d’uranium constitue une étape essentielle pour alimenter des réacteurs nucléaires civils, mais qu’il peut également servir, à des niveaux plus élevés, au développement d’armes nucléaires.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déjà laissé entendre que son pays pourrait envisager de se doter de l’arme nucléaire si l’Iran obtenait la bombe atomique.

L’accord relance ainsi les inquiétudes concernant une possible course aux armements dans une région déjà marquée par de fortes tensions géopolitiques.

Les précédents dans la région

Contrairement à l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ont développé leur programme nucléaire civil dans le cadre d’un « accord 123 » conclu avec les États-Unis. Cet accord interdit l’enrichissement d’uranium sur le territoire émirati, une disposition souvent présentée comme le modèle de référence en matière de non-prolifération.

Par ailleurs, l’Arabie saoudite entretient des relations étroites avec le Pakistan, puissance nucléaire. Les deux pays ont renforcé leur coopération militaire ces dernières années, alimentant les interrogations sur les équilibres stratégiques au Moyen-Orient.

Si l’enrichissement de l’uranium ne conduit pas automatiquement à la fabrication d’une arme nucléaire, il constitue néanmoins une capacité sensible qui pourrait, à terme, ouvrir la voie à une éventuelle militarisation du programme nucléaire.