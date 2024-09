Culture de la paix à travers l’Islam au Burkina Faso : Plus de 200 imams et prédicateurs en formation

Le mouvement sunnite du Burkina Faso en partenariat avec l’ambassade d’Arabie Saoudite au Burkina a procédé à l’ouverture, ce mercredi 25 septembre 2024 à Ouagadougou, d’une session de formation d’une semaine au profit des imams et prédicateurs. L’objectif est d’outiller les participants de connaissances pour faire face aux défis du moment.

Dans le but de promouvoir la culture de la paix et la cohésion au sein des différentes communautés, le mouvement sunnite du Burkina Faso, en partenariat avec l’ambassade d’Arabie Saoudite au Burkina Faso organise un séminaire de formation au profit des imams et prédicateurs. L’initiative vise à outiller les participants des valeurs de l’islam au Burkina Faso.

Selon l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Aldosari, cette formation s’inscrit dans la continuité de l’effort d’accompagnement du royaume d’Arabie Saoudite aux musulmans du monde pour présenter les vérités sur l’islam, une religion de paix.

« Sur la continuité des efforts du royaume de l’Arabie Saoudite pour tous les musulmans du monde, nous sommes là pour inaugurer cette cérémonie pour le programme d’études pour les musulmans ici au Burkina Faso et présenter les vérités de l’islam qui est une religion de paix. On va faire tout le nécessaire pour faciliter ces programmes avec tous mes frères ici au Burkina Faso », a-t-il expliqué.

Le président de la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB), El Hadj Oumarou Zoungrana a tenu à saluer l’initiative entreprise par le Royaume d’Arabie Saoudite au profit des musulmans du monde entier. Pour lui, cette formation est la bienvenue dans un contexte où le Burkina Faso est à la quête de la paix et du vivre ensemble.

« Cette formation va regrouper à peu près 200 participants et nous pensons qu’à la sortie de cette formation ils vont apprendre beaucoup de choses pour la religion musulmane. Donc nous profitons encore pour remercier le roi Salma d’avoir envoyé les savants au Burkina Faso pour ces formations. L’importance de cette formation pour les imams au Burkina Faso, vous savez que même si tu as étudié jusqu’à l’université et jusqu’au doctorat, tu as besoin de formation car le monde évolue » a indiqué Oumarou Zoungrana

En rappel, ce séminaire de formation se déroule du 25 au 29 septembre 2024 sous la supervision du ministère des affaires islamiques d’Arabie Saoudite.

Amidou OUEDRAOGO et Saïbata GUIRO

Pour Burkina 24

