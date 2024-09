L’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso célèbre le 94e anniversaire de la Fête Nationale de leur pays

publicite

Le lundi 23 septembre 2024 à Ouagadougou, l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso a célébré le 94e anniversaire de la Fête Nationale du Royaume d’Arabie Saoudite.

Chaque année, le 23 septembre, le Royaume d’Arabie Saoudite commémore l’anniversaire de son unification par Sa Majesté (feu) le Roi Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. En cette journée de fête nationale, l’Ambassade du Royaume de l’Arabie Saoudite au Burkina Faso a célébré le 94e anniversaire de cette « unification glorieuse ».

Sous l’invitation de Fahad Aldosari, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso plusieurs personnalités composés des membres du gouvernement burkinabè, de diplomates et autres ont assisté à cette soirée de commémoration à Ouagadougou.

C’est l’occasion pour Fahad Aldosari de rappeler l’excellence des les relations bilatérales entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Depuis cinquante-neuf années, cite-t-il, « les personnalités et les hauts responsables de nos deux pays frères ont échangé plusieurs visites officielles, au cours desquelles divers accords bilatéraux ont été signés faisant progresser la coopération pour des nouvelles perspectives ».

Il a également indiqué que le Royaume d’Arabie Saoudite a accordé au Burkina Faso une aide ainsi que des donations pour plus de 59 projets dans différents secteurs, pour un montant total dépassant 242 millions de dollars US. Entre 2023-2024, douze projets ont été réalisés dans les domaines de santé, d’infrastructure et de sécurité alimentaire.

Le diplomate Saoudien a aussi fait savoir qu’au cours de la même période 2023-2024, Sa Majesté le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud a instruit la mise en œuvre de plusieurs initiatives de bénévolat dans le domaine sanitaire au Burkina Faso par l’intermédiaire du Centre Roi Salman pour les secours et l’action humanitaire.

« Ces initiatives incluent en premier lieu le Projet intitulé ‘’Arabie Saoudite – la lumière’’, un programme de volontariat dans le secteur de santé couvrant huit spécialités ophtalmologiques et ayant profité à 6 070 citoyens burkinabè. En second lieu, il y a eu un projet de chirurgie pédiatrique, d’urologie et de chirurgie réparatrice. Au cours de ce projet, plus de 250 opérations chirurgicales ont été mené. Enfin, un projet de chirurgie ‘’ à cœur ouvert’’ pour les enfants a également été mené sur 19 jeunes enfants Burkinabè », a cité Fahad Aldosari.

Depuis 1965, année de l’établissement de leurs relations diplomatiques, la coopération entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso n’a cessé de s’intensifier, reconnait Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabés de l’Extérieur, chargé de la Coopération Régionale.

Elle en cite pour preuve, de nombreux projets de développement tels les adductions d’eau potable, la construction de retenues d’eau, les aménagements agricoles, les infrastructures de santé et d’éducation, ainsi que les actions humanitaires mis en œuvre au profit des populations du Burkina Faso.

« Outre le développement, la coopération entre nos deux pays se manifeste à travers les échanges sur des sujets d’intérêt commun. Ainsi, sur la question du terrorisme, les deux pays s’accordent sur le fait que seules l’entraide et la coopération internationales permettront de vaincre ce fléau qui endeuille les populations et qui constitue un véritable frein aux efforts de développement, surtout dans les pays aux revenus très limités », a-t-elle souligné.

Akim KY

Burkina 24

