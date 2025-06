Communiqué | « Partage un Coca-Cola » est de retour ! La magie de retrouver ton prénom sur la bouteille emblématique fait son grand retour

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ouagadougou, Burkina Faso, le 30 mai 2025

Coca-Cola lance à nouveau sa célèbre campagne « Partage un Coca-Cola », avec un tout nouveau souffle placé sous le signe du partage et de la personnalisation. Un retour en force pour une nouvelle génération, repoussant encore plus loin les limites de l’expérience avec Coca-Cola ! En 2011, la marque lançait cette campagne unique en son genre, où l’on pouvait retrouver son prénom à la place du logo – une première dans l’industrie ! Aujourd’hui, elle vous invite à partager un Coca-Cola avec vos amis, célébrer vos liens d’amitié et créer des souvenirs inoubliables.

Le saviez-vous ? 72 % de la génération Z recherchent l’authenticité et veulent interagir avec des personnes réelles dans toutes leurs expériences*. Dans un monde où les échanges numériques sont parfois éphémères, partager un Coca-Cola est une manière simple, concrète et sincère de montrer qu’on tient à quelqu’un.

Les liens les plus forts se créent aussi bien en ligne que dans la vie réelle. Si le digital nous rapproche, ce sont les moments vécus ensemble, en personne, qui marquent vraiment les esprits. Pourtant, ces instants de connexion authentique deviennent de plus en plus rares. « Partage un Coca-Cola » célèbre l’amitié, les liens authentiques, et les lieux où ces moments de connexion prennent vie.

Dans le cadre des activités marquant le retour de la campagne « Share a Coke » au Burkina Faso, Coca-Cola, en partenariat avec son embouteilleur autorisé Coca-Cola Burkina Bottling Company (CCBBC), a convié les fans et les consommateurs de la marque à l’hotel Azalaï de Ouagadougou pour vivre une série d’expériences uniques autour de « Partage un Coca-Cola », accompagnées de nombreuses animations divertissantes. Tout au long de la soirée, les participants ont créé des souvenirs mémorables et tissé de nouveaux liens, en partageant des bouteilles Coca-Cola personnalisées.

Désiré Ouédraogo, Senior Director, Franchise Operations, West and Central Africa chez Coca-Cola Africa, a indiqué que :

« Dans le monde numérique d’aujourd’hui, il est essentiel de célébrer les liens uniques de l’amitié et cette connexion humaine si précieuse. “Partage un Coca-Cola” nous rappelle que les souvenirs se créent quand nous nous réunissons et que nous vivons la vraie magie des relations humaines – ces moments spontanés de rires, d’histoires et d’authenticité partagés autour d’un Coca-Cola rendent la vie si spéciale. »

« En tant qu’entreprise locale, c’est avec une immense fierté que nous déployons la campagne ‘Share a Coke’ à travers le Burkina Faso », a déclaré Madame Caroline Estelle OUEDRAOGO, Directrice Générale de Coca-Cola Burkina Bottling Company (CCBBC). « Cette initiative illustre notre engagement à offrir aux consommateurs des expériences inoubliables et à promouvoir des moments authentiques de connexion au sein de nos communautés, en mettant en avant des noms et prénoms burkinabè sur nos produits », a-t-elle ajouté.

Les consommateurs pourront continuer à découvrir la campagne partout dans le pays, que ce soit dans les supermarchés, les restaurants populaires ou les lieux de sortie. Ils auront l’occasion de participer à des expériences personnalisés et inoubliables mettant en avant la magie des liens.

Pendant les prochains mois, les fans de Coca-Cola sont invités à rejoindre le mouvement #PartageUnCocaCola sur Instagram, Facebook et X (anciennement Twitter) en partageant leurs moments. De quoi transformer les petits instants du quotidien en souvenirs précieux – avec en prime, des cadeaux à gagner !

Pour plus d’informations, veuillez contacter : [email protected]

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) est une entreprise mondiale de boissons, présente dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de rafraîchir le monde et de faire une différence. Nous commercialisons plusieurs marques valorisées à plusieurs milliards de dollars à travers différentes catégories de boissons. Notre portefeuille de boissons gazeuses comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d’eau, de boissons pour le sport, de café et de thé incluent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Fuze Tea, Gold Peak et Ayataka. Nos marques de jus, de produits laitiers enrichis et de boissons végétales comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous innovons constamment en réduisant la teneur en sucre de nos boissons et en lançant de nouveaux produits. Nous travaillons à avoir un impact positif sur les communautés et la planète à travers des initiatives telles que la gestion durable de l’eau, le recyclage des emballages, l’approvisionnement responsable et la réduction des émissions de carbone sur l’ensemble de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous employons plus de 700 000 personnes à travers le monde, contribuant ainsi au développement économique des communautés locales. Pour en savoir plus, visitez www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.