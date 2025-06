Don de sang : Mobilisation pour sauver des vies à Ouagadougou

publicite

Face au manque de sang, le Centre national de transfusion sanguine rencontre des défis pour répondre à ses nombreuses demandes quotidiennes. La jeunesse de la communauté islamique Ahmadiyya de Somgandé et Denk Pharma ont organisé une campagne de don de sang et de dépistage le samedi 31 mai 2025, pour récolter 100 poches de sang et également sensibiliser sur le diabète et l’hypertension.

“Par jour, nous avons au moins 300 demandes de sang, et nous n’arrivons même pas à satisfaire ces demandes”. C’est le triste constat fait par Dr Neya Safiatou Sango, médecin au Centre national de transfusion sanguine, sur le besoin quotidien en sang à Ouagadougou. Dans l’optique de satisfaire ce besoin du CNTS, les jeunes de la communauté islamique Ahmadiyya de Somgandé en partenariat avec Denk Pharma ont organisé une série d’activités dans ce sens.

Il s’agit d’une activité de dépistage de diabète et aussi de l’hypertension suivie de dons de sang. L’objectif à travers ce don de sang est de récolter 100 poches de sang en vue de soulager le Centre national de transfusion sanguine. “Selon les statistiques, à Ouagadougou par exemple, on a besoin de 300 poches de sang et les sites fixes du CNTS n’arrivent qu’à couvrir 60 poches.

Les 240 poches restants doivent être obtenues à travers les collectes mobiles, c’est-à-dire en allant vers les communautés et c’est là que nous intervenons”, a souligné Mirza Iqaan Ahmed Tahir, vice-secrétaire général national de la jeunesse de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso.

C’est dans ce sens qu’Ali Kaboré a répondu à cet appel. “Je me rends compte que dans les hôpitaux, il y a des personnes qui souffrent ou meurent par faute de manque de sang. Quand j’ai appris qu’il y aura don de sang, je me suis dit pourquoi ne pas venir”, a-t-il indiqué.

Pour ce qui en est du dépistage du diabète et de l’hypertension, l’équipe s’attend à réaliser 300 dépistages, selon Mirza Iqaan Ahmed Tahir. Sur le volet du dépistage du diabète et de l’hypertension, Alice Ouédraogo, superviseure de Denk Pharma Burkina, a fait entendre qu’il est important de connaître son statut.

De ses dires, il y a de plus en plus de jeunes hypertendus. “C’est toujours mieux de se dépister à temps et de commencer son traitement à temps. Là, on a une expérience de vie encore plus prolongée”, a-t-elle affirmé.