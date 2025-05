Ouagadougou : L’Association Laafi Sans Frontières lance un appel patriotique au don de sang

publicite

L’association laafi sans frontière (ALF) a organisé le vendredi 2 mai 2025 à Ouagadougou, une collecte de sang au sein du lycée municipal Katia Van Weel à Sakoula. Cette initiative vise à sensibiliser la population sur l’utilité du don de sang.

L’Association Laafi sans Frontières (ALF) vise à venir en aide aux personnes vulnérables, et aux personnes déplacées internes. Selon Aboubacar Konfé, président de l’ALF, au regard du contexte actuel et surtout la saison hivernale, le sang se fait rare dans les centres de santé.

« Au Burkina Faso, nous avons remarqué que ce sont les élèves qui sont la plus part des donneurs de sang. C’est pourquoi nous avons choisi ce centre pour la collecte de sang et profiter faire une sensibilisation », a-t-il indiqué.

Bien qu’il s’agisse de leur première action de ce type, l’association prévoit d’organiser des collectes de sang annuellement dans divers établissements.

Le proviseur du lycée municipal Katia Van Weel, Gounwendé Kaboré, a salué l’initiative de l’ALF et a encouragé la population burkinabè à soutenir durablement cet acte patriotique, rappelant que « donner son sang c’est sauver des vies ».

Eustache Yambekoldolgou, chef de service de la promotion de la santé du district sanitaire de Nongr Massom, a salué l’initiative de l’ALF, soulignant le manque régulier de sang au centre national de transfusion sanguine et l’importance de promouvoir le don, surtout dans le contexte actuel où les besoins sont accrus.

« Nous constatons qu’au niveau du centre national de transfusion sanguine, il y a régulièrement le manque de sang et pour avoir ce liquide précieux il faut de la promotion du don de sang, raison pour laquelle nous n’avons pas hésité à accompagner l’initiative, car c’est une activité très noble et surtout dans ce contexte actuel, nous avons besoin de plus de sang », a-t-il déclaré.

Joël Yaméogo, élève de seconde et donateur, a encouragé ses camarades à donner leur sang, expliquant que « le don de sang va au-delà de sauver des vies. Grâce à la transfusion on se gave d’informations sur notre santé ».

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

Burkina24

