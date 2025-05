Reconquête du territoire national : Le Front des Journalistes VDP s’inscrit dans l’appel au soutien patriotique

publicite

Le Front des Journalistes VDP (FJ/VDP) a vu le jour ce samedi 3 mai 2025, à Ouagadougou. Dès son baptême, il veut proposer aux Journalistes du Burkina Faso de mettre à contribution leurs plumes, micros et leurs caméras pour changer de paradigme et imposer un regard uniforme en faveur des FDS et VDP du pays, dans ce contexte de reconquête du territoire national.

Le Front des Journalistes VDP (FJ/VDP), structure qui se veut conjoncturelle est une association d’éveil de conscience des masses née ce samedi 3 mai 2025. Il entend, selon son Secrétaire exécutif, Idrissa Nogo, pousser le métier à communiquer pour la victoire, dans cette guerre au Burkina Faso.

« En temps de guerre, la communication est une commodité variable essentielle qui vient en appui à la guerre au sens militaire. Cela veut dire qu’en temps de guerre, l’autorité établie a le devoir moral, au nom de l’intérêt général, de maquiller les faits et dire sa vérité pour préserver la cohésion sociale, inciter la population à la mobilisation générale et décupler le moral des soldats sur la ligne de front », a expliqué le secrétaire exécutif.

À l’écouter, « le président Ibrahim Traoré est la réincarnation de Thomas Sankara, et nous devons le protéger. Si la Révolution d’août 1983 a eu ses journalistes révolutionnaires, pourquoi la révolution progressiste populaire ne dispose pas de journalistes VDP. Au moment où notre existence même est menacée et une partie de notre patrie occupée par une horde de terroristes ».

C’est pourquoi le nouveau né a mis des propositions sur la table. «Attention ! Que l’on se comprenne bien : ici, il ne s’agit pas pour un journaliste de mentir. Mais de gagner la guerre de la communication. Dans la pratique, la mise en place des journalistes VDP consiste à créer des Desks sécurité dans les rédactions ; former et spécialiser les professionnels de la presse et des médias nationaux sur les thématiques de la guerre ; aller au contact de l’ennemi au front », a-t-il précisé.

Sur cette lancée, le front a affirmé aussi que : « Les médias occidentaux, en l’occurrence les médias français diffusent et publient délibérément de fausses informations faisant l’apologie des attaques terroristes au sahel et particulièrement au Burkina Faso».

Cette première rencontre de ce front veut s’inscrire dans la durée. Selon son Secrétaire exécutif, d’autres rencontres, dans d’autres provinces du pays, s’en suivront avec pour le même objectif : enrôler plus de journalistes VDP au Burkina Faso.

Abdoul Gani Barry

Burkina 24

