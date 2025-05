Province du Kénédougou : La SONATUR rénove le Haut-Commissariat

publicite

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a procédé, le vendredi 2 mai 2025, à la remise officielle du bâtiment rénové du Haut-commissariat de la province du Kénédougou, à Orodara.

Cette cérémonie, marquée par plusieurs allocutions, a mis en lumière l’importance de l’implication des entreprises nationales pour le renforcement des services administratifs. Très ému après la remise, le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, M. Saïdou Sakira, a exprimé sa reconnaissance pour la qualité des travaux réalisés.

Selon lui, cette rénovation va améliorer considérablement les conditions de travail dans les locaux. « Je suis très ravi car avec cette rénovation, je crois qu’on n’aura pas d’eau pendant la saison pluvieuse dans nos bâtiments. Il y a eu des traitements anti-termites qui vont nous permettre de conserver davantage nos archives », a-t-il déclaré.

Il a également salué la révision du système électrique, conforme aux recommandations de l’Office de Santé au Travail (OST), pour un meilleur éclairage des bureaux. Le Haut-commissaire a pris l’engagement, au nom de toute son équipe, d’assurer un entretien rigoureux des lieux, soulignant que les représentants de l’État doivent montrer l’exemple.

Un accompagnement salutaire de la SONATUR

Prenant la parole, Mme Mariama Gnanou/Konaté, Gouverneur de la région des Hauts-Bassins, a salué l’engagement citoyen de la SONATUR. Elle a rappelé l’état de délabrement avancé dans lequel se trouvait le bâtiment avant sa rénovation. « Ces bâtiments étaient vraiment dans un état suffisamment délabré », a-t-elle affirmé.

Elle a qualifié ce geste de « salvateur », aussi bien pour les agents de l’administration que pour les usagers. Pour elle, cette rénovation va améliorer la qualité des services rendus et renforcer la productivité du personnel.

Elle a exhorté l’ensemble des travailleurs du Haut-commissariat à entretenir le bâtiment et appelé les populations à collaborer avec les autorités pour la réalisation des objectifs nationaux, notamment en matière de cohésion sociale et de reconquête du territoire.

Un engagement pour le développement local

Le Directeur général de la SONATUR, M. Boureima Ouattara, a pour sa part réaffirmé la volonté de son institution d’accompagner les collectivités locales dans leur développement.

Il a expliqué que la réhabilitation du Haut-commissariat de Orodara s’inscrit dans une logique de soutien aux services publics dans les zones d’intervention de la SONATUR. « C’est dans ce cadre-là, suite à la mobilisation et la viabilisation du site, que nous avons décidé d’intervenir sur ce bâtiment », a-t-il souligné.

Pour lui, ce bâtiment représente la présence de l’État dans une zone frontalière et se devait d’offrir une image digne et accueillante. Il a encouragé les bénéficiaires à en prendre soin afin d’en garantir la durabilité et de permettre d’autres actions similaires au profit d’autres services publics.

Selon le Directeur général, cette remise symbolise un partenariat fructueux entre l’État et une société publique engagée pour le bien-être des populations.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

