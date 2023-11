Burkina Faso : Le Centre national d’Études stratégiques et l’Institut d’Études de Sécurité désormais partenaires

publicite

Le Centre national d’Études stratégiques (CNES) et l’institut d’Études de Sécurité (ISS) ont paraphé un partenariat de deux ans à Ouagadougou ce lundi 13 novembre 2023. L’objectif pour ces deux institutions qui conjuguent leurs efforts pour la sécurité humaine est entre autres de collaborer et de mettre en œuvre des projets conjoints sur des thématiques pertinentes, de faciliter les consultations, les échanges d’informations et d’expertises. La signature de convention s’est faite en présence du Directeur général du Centre national d’Études stratégiques, le Général Barthélémy Simporé, de son adjointe, Dr Sampala Balima et de la Directrice régionale de l’ISS pour l’Afrique de l’Ouest, le Sahel et le Bassin du lac Tchad, Dr Lori-Anne Théroux-Bénoni. Bien d’autres acteurs de la défense, de la sécurité et des finances prennent part à cette activité qui sera aussi une occasion pour échanger sur les travaux de recherche de l’ISS.

« Aujourd’hui, il s’agit essentiellement de la signature d’un protocole d’accord que nous envisageons depuis quelques mois déjà, que nous sommes heureux de voir aboutir et qui va voir entamer un autre processus qui est celui de la collaboration », a indiqué Dr Sampala Balima, Directrice générale adjointe du Centre national d’Études stratégiques (CNES), à l’issue de la signature de convention entre son institution et l’ISS.

Pour le Général Barthélémy Simporé, Directeur général du CNES, l’objectif est clair, « le CNES envisage établir de solides et fructueux partenariats avec les institutions de recherches afin de renforcer son potentiel capacitaire et élargir l’horizon de son expertise scientifique ».

Aussi, à l’en croire, « dans le paysage de la recherche opérationnelle et des solutions conceptualisées, l’ISS se positionne aujourd’hui assurément comme une institution de référence ». Pour lui, son (l’ISS) expérience et la qualité de sa production scientifique font d’elle une institution fiable.

Ce n’est pas Dr Lori-Anne Théroux-Bénoni qui dira le contraire. Elle a d’ailleurs laissé entendre que la stratégie de l’ISS est de travailler de façon collaborative. C’est donc, « dans ce contexte que s’inscrit la signature de ce protocole parce que nous pensons (ISS, NDLR) que les défis auxquels sont confrontés la région et le continent (africain, NDLR) méritent un travail basé sur une compréhension profonde qui est la nôtre, une autonomie dans la réflexion et dans les propositions qui sont également faites aux décideurs nationaux régionaux et continentaux », a-t-elle indiqué.

C’est véritablement avec cet objectif qu’elle dit se réjouir de poursuivre la collaboration avec le CNES. Selon elle, son institution et le CNES étaient déjà en étroite collaboration et cet accord vient seulement, formaliser leur coopération. L’ISS, a rappelé Dr Lori-Anne Théroux-Bénoni, est une organisation africaine qui a vu le jour il y a 32 ans en Afrique du Sud.

Elle s’intéressait à l’époque aux réformes du secteur de la sécurité. Ces travaux ont contribué à l’en croire à mettre en place des institutions pour la consolidation de la paix à la fin de l’apartheid. De façon à trouver un meilleur équilibre dans le travail des forces de Défenses et de Sécurité. C’est avec elle que le CNES, un établissement public de l’État du Burkina Faso à caractère scientifique, culturel et technique compte cheminer désormais.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

