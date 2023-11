Soutien à la culture : Le PCA de SITARAIL, Seydou DIAKITE, parrain et AGL sponsor officiel des SOTIGUI Awards 2023

publicite

La 8e édition des SOTIGUI Awards s’est tenue du 8 au 11 novembre 2023 Ouagadougou. L’évènement a connu la participation de plusieurs acteurs du cinéma, venus de plusieurs pays d’Afrique. Le Sénégal était le pays invité d’honneur de ce grand rendez-vous des acteurs du cinéma africain, parrainé par le Président du Conseil d’Administration (PCA) de SITARAIL, Seydou Diakité.

« En sponsorisant cet événement qui récompense, chaque année, les meilleurs acteurs et comédiens africains, notamment le Sotigui d’Or et le Sotigui du meilleur plus jeune acteur africain, AGL réaffirme son engagement en faveur du cinéma en particulier, de la culture en général, et contribue à la valorisation des métiers du 7ème art ».

C’est en ces termes que Seydou Diakité, parrain de la 8e édition des SOTIGUI Awards et par ailleurs Directeur Général d’AGL-BF et PCA de SITARAIL, a expliqué le soutien du groupe à cet évènement culturel qui valorise et récompense des acteurs du continent africain, et dont le clap de fin a eu lieu le samedi 11 novembre dernier.

En plus des acteurs du cinéma venus de différents pays, on note aussi la présence des Autorités burkinabè, notamment le ministre en charge de la Culture, des Arts et du Tourisme, à cet important rendez-vous international africain.

Panels, projection de films, conférences sont autant d’activités qui ont ponctué et meublé ces quatre (04) jours dédiés aux acteurs africains. Le Sénégal, pays invité d’honneur de cette 8ème édition des SOTIGUI Awards, n’a pas manqué, à travers ses acteurs et cinéastes, d’exprimer toute sa gratitude au parrain ainsi que son satisfecit quant à la mise en valeur du cinéma sénégalais et son rôle prépondérant dans la sous-région. « J’exprime toute ma gratitude au parrain pour son appui et ses conseils, et à AGL pour l’engagement constant a accompagnement au cinéma », a indiqué Roger Fellmont Salah, s’exprimant au nom de l’ensemble des comédiens.

Le SOTIGUI Awards, c’est aussi des reconnaissances et des distinctions. Pour cette édition 2023, l’acteur burkinabè Lazare Minoungou a été sacré meilleur acteur 2023 et a reçu, des mains du PCA de SITARAIL et Dg d’AGL-BF, le trophée du SOTIGUI d’or 2023. Il succède ainsi au sénégalais Roger Fellmont Salah qui avait remporté le trophée en 2022.

« Pour toute cette reconnaissance qu’on accorde aux acteurs du cinéma, je trouve ça prestigieux comme évènement, les Sotigui Awards c’est un évènement vraiment grandiose pour les acteurs, c’est ça qui nous a permis de nous révéler aujourd’hui », s’est-il exprimé à la réception de son trophée. Pour Seydou Diakité, « l´entreprise travaille ainsi à l’émergence de nouveaux talents dans le cinéma tout en favorisant leur insertion professionnelle dans ce secteur ».

Le SOTIGUI Awards 2023, qui était placé sous le signe de la résilience, s’est refermé avec une note de satisfaction des organisateurs et des participants. Rendez-vous est pris en 2024 pour la 9e édition des SOTIGUI Awards.

Par Josué Bonkoungou

