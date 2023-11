Secteur informel : Le Chef de l’État échange avec les acteurs sur la problématique de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes

publicite

Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu en audience ce lundi 13 novembre 2023, le Conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso. Accompagné du ministre en charge de la jeunesse, Boubakar SAVADOGO, les membres du conseil sont venus échanger avec le Chef de l’État sur la problématique de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Pour le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubakar SAVADOGO, il a été question du placement en position de stage des jeunes dans les entreprises du secteur informel. « Dans son appel le 17 janvier dernier à l’Université Joseph KI-ZERBO, le Chef de l’État a souhaité qu’on fasse en sorte que les jeunes apprennent rapidement des métiers pour rentrer plus facilement dans le monde du travail. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés aujourd’hui, qui ont du mal à s’insérer dans le monde du travail ; et il y a des entreprises du secteur informel qui sont disposées à les recevoir pour leur permettre de comprendre le milieu économique de notre pays », a indiqué le ministre SAVADOGO.

Sur une prévision de 200 jeunes à placer en position de stage, l’initiative enregistre aujourd’hui plus de 3000 demandes de stages dans les entreprises du secteur informel.

Pour le président du Conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso, Salifou NIKIEMA, cette initiative va permettre à beaucoup de jeunes diplômés de faire une immersion dans le monde du travail au sein de plusieurs entreprises du secteur informel. Selon lui, le Chef de l’État a encouragé le Conseil national de l’économie informelle et a invité tous les acteurs à une synergie d’actions en vue du renforcement de l’économie nationale.

Source : Présidence du Faso

