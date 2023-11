Voies d’accès aux quartiers Bassinko, Yagma, Rimkièta et Nagrin : Le ministre Adama Luc Sorgho s’imprègne de l’état d’avancement des travaux

publicite

5 mois après le lancement des travaux de bitumage des voiries d’accès à certaines zones de Ouagadougou notamment à Rimkièta, Bassinko, Nagrin et Yagma, le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgho s’est imprégné de l’état d’avancement des travaux de ces lieux ce lundi 13 novembre 2023.

Le gouvernement a lancé officiellement en mai 2023 au quartier Bassinko, le bitumage des voies d’accès aux quartiers Bassinko, Yagma, Rimkièta et Nagrin. Après une brève suspension, ces travaux ont repris en octobre. Ce lundi 13 novembre 2023, le ministre en charge des infrastructures Adama Luc Sorgho est allé toucher du doigt l’état d’avancement de ces travaux.

A l’issue de la visite, on peut retenir comme taux d’exécution, 48,50% à Bassinko dont la gestion a été confiée à Alpha service, autour de 20% à Rimkièta gérée par la société Kanazoe Salifou. A Nagrin, le taux enregistré est de 11% sur 35 consommés. Dans ce lot, celui de Yagma a un taux d’exécution de 10,01%.

Ce retard, l’entreprise SONAF BTP a cité plusieurs raisons. « Au départ on avait des soucis au niveau des études. Mais maintenant on a dépassé ce handicap et nous sommes en train d’entamer la dynamique des travaux. En dehors de ça nous n’avons plus de contraintes majeures à part quelques unes liées aux concessionnaires.

Il y a des tombeaux sur la route également qui bloquait. Il y a toute une procédure administrative avec les riverains et les parents des victimes. Mais on est en train de finaliser ce dossier. La fin des travaux c’est en fin juillet 2024, nous serons absolument dans les délais », a expliqué Pascal Koudougou, directeur des travaux de SONAF.

L’entreprise de gestion à Rimkièta enregistre un taux de 20%. « Nous avons une zone de près de 1km où nous avons des velux d’eau et des remontées capillaires. Comme vous le savez, il n’y a pas eu des études qui ont été faites initialement, c’était des évaluations.

Avec ces remontées il faut que nous trouvons des solutions pour pouvoir trainer ces eaux, pour qu’elles quittent la chaussée. Nous avons espoir que nous serons dans le délai », a expliqué Parfait Kondia de la mission de contrôle, de la société Kanazoe Salifou.

Selon le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgho, toutes ces imperfections sont dues au fait que ces travaux ont été octroyés sur la base des évaluations et non des études préalables.

«Lorsque les travaux ont démarré, après la revue des études on a constaté qu’il y a pas mal de problèmes que nous sommes en train de nous atteler pour les résoudre. On veut rassurer la population que les kilométrages prévus seront exécutés conformément au cahier de charges et dans les règles de l’art » a rassuré le ministre.

Occasion faisant, le ministre est également passé sur le chantier en cours dans la Cité An 2 pour, a-t-il signifié, « encourager les travailleurs à respecter les délais ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

