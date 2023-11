Côte d’Ivoire : Guillaume Soro se signale au Niger

publicite

0 Partages Partager Twitter

Côte d’Ivoire – Vingt-quatre heures après avoir annoncé la fin de son exil, l’ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro, a affirmé être présent sur le territoire nigérien.

La suite après cette publicité

« J’ai eu l’honneur d’être reçu ce jour en audience par le président de la Transition du Niger, Chef de l’État, le général Abdourahmane Tchiani, accompagné du général Salifou Mody, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l’Intérieur. L’entretien qui a duré une heure et demie a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges », a révélé Guillaume Soro sur son compte X.

Le Dimanche 12 novembre 2023, Guillaume Soro annonçait sur ses réseaux sociaux, la fin de son exil à ce jour, long de 4 ans et demi. Il avait été condamné par contumace à la prison à vie notamment pour « atteinte à la sûreté de l’État ».

« J’annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil, car il m’est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d’Afrique », a-t-il fait savoir sans toutefois dire clairement la date de son retour en Côte d’Ivoire ou dans un pays d’Afrique voisin. Toutefois, peu de temps après son allocution, son directeur de campagne, Moussa Touré, a indiqué « qu’il restera en Afrique pour faire face à son destin ». Sa présence au Niger ouvre donc le débat s’il s’y installera ou se dirigera vers un autre pays africain.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

Écouter l’article

publicite