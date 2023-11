Guinée : Le procès du massacre du 28 septembre 2009 a repris en présence de Dadis Camara

publicite

En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009 a repris ce lundi 13 novembre 2023 soit neuf (9) jours après l’opération commando qui a extrait de prison quatre des accusés, dont l’ex-chef de l’Etat Moussa Dadis Camara. Trois des accusés, dont Dadis Camara, avaient été repris le jour même, le 4 novembre alors que l’un d’eux, le colonel Claude Pivi, est toujours en cavale. A la reprise du procès ce lundi matin, les avocats, le ministère public et le tribunal ont discuté notamment de cette attaque de la maison centrale de Kaloum.

Le procès du 28 Septembre 2009 a repris ce 13 novembre 2023 à Conakry, Guinée. C’est la première audience depuis l’attaque de la maison centrale de Kaloum le 4 novembre dernier. Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, Blaise Goumou et Tiegboro Camara qui avaient pris l’habitude, dans le box, de s’assoir ensemble sur la même banquette, avaient été exfiltrés de leur cellule le 4 novembre dernier. A la réouverture de leur procès, la place du fugitif Claude Pivi était restée vide.

Le tribunal ayant fini d’auditionner les victimes, ce sont les témoins qui ont été entendus ce lundi matin, ce qui devrait permettre au procès de franchir une nouvelle étape. Le premier des témoins à comparaître fut Tibou Kamara, ancien ministre de la communication de Dadis. Il est, toutefois, resté muet. Les avocats de la défense ont alors demandé à prendre la parole. En premier, ce fut maître Cherif, le conseil de Claude Pivi qui a indiqué que « l’un des accusés est absent dans cette salle (…) Mon client ne pourra pas attendre les témoins pour préparer sa défense », a-t-il expliqué avant de demandé par conséquent le report du procès.

Le ministère public a estimé que l’argument n’étant pas recevable, le procès devrait suivre son cours. Selon lui, Claude Pivi a été présent à ce procès pendant plus d’une année et a pu suivre les débats jusque-là. En outre, plusieurs avocats, de la défense et des parties civiles, ont souligné les risques pour la sécurité de ce procès. L’avocat de Dadis, lui, menace de suspendre sa participation si des mesures ne sont pas prises pour assurer la protection des avocats. L’audience a été suspendue autour de 11h20, heure locale, pour permettre au tribunal de statuer sur les différentes requêtes des avocats.

Source : RFI

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

