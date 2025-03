CAN U17 Maroc 2025 : Le Burkina Faso s’impose face au Cameroun (2-1) pour sa première sortie

publicite

Les Étalons U17 du Burkina Faso ont réussi leur entrée en lice dans la CAN U17 en battant les Lions Indomptables du Cameroun (2-1), ce lundi 31 mars 2025. Achraf Lookmane Tapsoba s’est illustré avec un doublé décisif.

La suite après cette publicité

Ce duel entre les deux sélections n’était pas inédit. Lors de la précédente édition en 2023 en Algérie, les Burkinabè avaient déjà pris le dessus sur les Camerounais (3-1), les éliminant de la compétition. Malgré un renouvellement d’effectifs, cet ascendant psychologique était encore palpable.

Achraf frappe

Dès l’entame du match, les Étalons U17 affichent leurs ambitions. Sur une belle action collective, Issouf Bara Junior sert parfaitement Achraf Tapsoba dans la surface. D’un tir croisé à ras de terre, l’attaquant burkinabè trompe le portier camerounais et ouvre le score (1-0) pour le Burkina Faso.

Dos au mur, les Camerounais réagissent immédiatement, multipliant les offensives pour revenir au score. Ils mettent sous pression la défense burkinabè, qui reste solide. À la 36e minute, David Yannick Bondoma manque une occasion en or d’égaliser.

Alors que les Lions Indomptables insistent, les Étalons les punissent sur un contre éclair. Tapsoba, encore lui, repère le gardien camerounais Abou Lopez Junior avancé. Depuis son propre camp, il tente un lob audacieux et réussit un superbe but qui fait le break pour le Burkina Faso (2-0).

Le Cameroun pousse

Au retour des vestiaires, les Camerounais n’ont d’autre choix que d’attaquer. Ils confisquent le ballon et assiègent la défense burkinabè, bien en place. Les Burkinabè, entraînés par Oscar Barro, reculent mais tiennent bon, procédant par contres.

À l’heure de jeu, le sélectionneur camerounais Alioum Saidou tente un coup tactique en lançant Léopold Longa (61e) et Arnold Massokon (62e).

Malgré leur domination, les Camerounais butent sur une défense burkinabè intraitable jusqu’à la 80e minute. Libre de tout marquage au point de penalty et dans le dos de la défense burkinabè, David Evra Nyangono ajuste un extérieur du pied imparable. Soungalo Konaté est battu (2-1).

Les dix dernières minutes sont tendues, les Camerounais jettent leurs dernières forces dans la bataille. Mais les Étalons tiennent leur victoire et lancent idéalement leur CAN U17. Le Burkina Faso affronte au prochain match l’Egypte le 3 avril et l’Afrique du Sud le 6 avril 2025.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite