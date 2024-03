Ramadan 2024 : La Fondation Orange Burkina Faso soutient des nécessiteux

publicite

La Fondation Orange Burkina Faso poursuit son marathon de solidarité envers les communautés religieuses du Burkina Faso, à l’occasion du mois de jeûne. Le vendredi 22 mars 2024, le Mouvement sunnite et le Cercle d’Étude, de Recherches et de formation Islamiques (CERFI), ont reçu des dons en vivres de la part de la Fondation Orange Burkina Faso.

A l’occasion du mois de jeûne, la Fondation Orange Burkina Faso a entamé une campagne de solidarité envers les communautés et associations religieuses du Burkina Faso. Le vendredi 22 mars 2024, le Mouvement sunnite, et le Cercle d’Étude, de Recherches et de formation Islamiques (CERFI), ont reçu des dons en vivres composés entre autres de riz, de petit mil, de maïs et de sucre.

Le message de la Fondation Orange Burkina Faso est simple. Il s’agit de manifester la solidarité envers les différentes communautés dans ce mois de pénitence. En plus, la Fondation Orange veut contribuer à la prise en charge des personnes nécessiteuses au sein des différentes communautés.

« La Fondation orange Burkina Faso en tant qu’entreprise citoyenne, nous nous devons d’accompagner les communautés parce que nous savons qu’au niveau des communautés il y a beaucoup de défis, beaucoup de demandes, de sollicitations et de besoins.

Les responsables de ces communautés n’ont pas toujours les moyens pour pouvoir faire face à toutes ces sollicitudes. L’entreprise Orange à travers sa Fondation fait acte d’accompagnement, de solidarité et de proximité avec toutes ces communautés », a confié Ibrahim Héma, Secrétaire Exécutif de la Fondation Orange Burkina Faso.

Cette démarche et la vision de la Fondation Orange Burkina Faso est louable et salutaire selon Ilboudo Zoundi Abdoul Moumine, le Secrétaire Général du bureau national du Mouvement Sunnite du Burkina Faso. Il a fait savoir que ce don de la Fondation Orange est adressé aux personnes qui sont dans le besoin.

« Ce don nous va droit au cœur. Ils (la Fondation Orange Burkina Faso, ndlr) ne sont pas à leur première fois. C’est un élan de solidarité, un élan de fraternité qui est demandé en islam. Qu’on soit solidaire et qu’on soit fraternel, qu’on puisse se soutenir et que les actes de bienfaisance soient faits dans ce mois. Ce geste va aider aussi beaucoup de gens à être contents et à mieux adorer Dieu comme il se doit », a-t-il apprécié.

Le message est le même. Les responsables du CERFI ont exprimé un message de reconnaissance envers la Fondation Orange Burkina Faso. Le Docteur Adama Coulibaly, premier vice-président du Cercle d’Étude, de Recherches et de formation Islamiques (CERFI) a souligné que le don de la Fondation Orange permettra « aux fidèles qui sont dans le besoin de pouvoir jeûner et de rompre dignement ».

Akim KY

Burkina 24

