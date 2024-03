JO de Paris 2024 : Moov Africa apporte un soutien de 2 millions de F CFA au Taekwondo-in, Ibrahim Maïga

publicite

0 Partages Partager Twitter

La compagnie de télécommunications, Moov Africa a offert, le mercredi 27 mars 2024, un chèque d’une valeur de 2 millions de francs CFA à l’athlète Taekwondo-in burkinabè, Ibrahim Maïga, afin de l’aider à mieux se préparer pour les Jeux Olympiques (JO) Paris 2024.

La suite après cette publicité

Qualifié pour les Jeux Olympiques (JO), le Taekwondo-in, Ibrahim Maiga, sociétaire de l’AS Moov Africa, récemment médaillé de bronze à Accra, au Ghana lors des 13èmes Jeux Africains, a rompu son stage de préparation en Espagne pour cause de moyens financiers.

Selon l’athlète, cette aide de Moov Africa arrive à point nommé et va beaucoup l’épauler dans sa préparation pour les Jeux Olympiques. « Ça fait quelques temps que je ne suis pas en Espagne, dû à un manque de moyens et ces deux millions de Francs CFA viennent vraiment augmenter mes chances de préparation, et ma chance de me faire également une médaille aux Jeux Olympiques Paris 2024 », a-t-il affirmé.

Sur sa performance aux 13èmes Jeux Africains, il a fait savoir qu’il n’a pas eu la préparation qu’il fallait pour bien compétir. « C’est une compétition de rang G4, c’est comme un championnat d’Afrique pour le Taekwondo contrairement à d’autres disciplines où c’était juste dans l’optique de jeux. Mais au Taekwondo c’est plus que ça », a-t-il indiqué.

Le président de la fédération burkinabè de Taekwondo, François Daboué a salué ce geste de Moov Africa à l’endroit de Ibrahim Maïga ; ce qui va lui permettre de se préparer sereinement pour les Jeux Olympiques (JO) Paris 2024.

Pour Abdelillah El Aydi, Directeur Général de Moov Africa, ce chèque remis à Ibrahim Maïga est non seulement un acte de soutien à la jeunesse burkinabè mais aussi fait la promotion de l’excellence à l’association sportive Moov Africa dont le bénéficiaire est issu.

« Le parcours et surtout les performances du Taekwondo-in Ibrahim Maïga ont retenu l’attention de Moov Africa. Moov Africa par la remise de ce chèque, voudrait féliciter le mérite mais également inviter le médaillé de bronze aux 13e Jeux Africains au Ghana à plus de persévérance afin de hisser plus haut le drapeau du Burkina Faso aux Olympiques de Paris 2024 », a-t-il encouragé.

Le Directeur Général de Moov Africa a saisi cette occasion pour inviter les jeunes burkinabè à s’investir dans le « travail et dans la persévérance, toute chose qui conduit à la réussite ». Il a terminé son propos en rappelant que Moov Africa est une entreprise citoyenne qui intervient dans plusieurs domaines d’activités au Burkina Faso telles que la culture, l’éducation, l’automatisation des femmes, la santé et la Jeunesse.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite