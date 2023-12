Culture : « Guide pratique de formation en humour », le nouvel référentiel de l’humour au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le référentiel de l’humour intitulé « Guide pratique de formation en humour » est désormais disponible. L’initiative est du Cercle des arts vivants grâce avec l’appui financier du fonds de développement culturel et touristique. La présentation du chef-d’œuvre est intervenue le vendredi 15 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le livre « Guide pratique de formation en humour », sous-titré transfert de compétence dans l’art de l’humour est un guide produit par le cercle des arts vivants. C’est un document édité par les éditions coccinelles. L’ouvrage compte 213 pages et est subdivisé en deux grandes parties selon les explications de Dr Amadou Mandé, expert ayant participé à l’écriture du livre.

Il a ajouté que la première partie traite essentiellement de la formation à la pratique de l’art de l’humour. La deuxième partie est quant à elle constituée d’informations pratiques sur le guide et sur les acteurs qui ont contribué à sa réalisation. De plus, poursuit-il, l’œuvre s’achève avec des témoignages de personnes ressources sur leur perception et l’évolution de l’humour au Burkina Faso.

Si le guide pratique est une réalité, c’est grâce au directeur du Cercle des arts vivants, Gérard Ouédraogo, par ailleurs artiste, comédien, humoriste. Il a expliqué que plusieurs thématiques sont développées dans l’ouvrage. Il s’agit de l’éthique et la déontologie de la pratique de l’humour, écosystème de la pratique de l’humour au Burkina Faso, les méthodes et techniques de l’humour, les procédés de l’humour et l’humour et la transformation digitale. Pour lui, ce document se veut un repère déontologique au métier de l’humour.

« Ce projet vient combler un vide dans le paysage de l’humour burkinabè et de la sous-région parce que jusqu’à présent on avait toujours pas de référentiel pédagogique en matière de formation d’humour et de transfert de compétence », a apprécié le promoteur de l’œuvre Gérard Ouédraogo. Nonobstant, il a signifié que pour l’heure, le livre n’est pas commercialisé.

Néanmoins, les exemplaires disponibles seront mis à la disposition des pratiquants et les professionnels de l’humour. Le coût total de l’élaboration du livre s’élève à 41 millions de FCFA.

Pour rappel le guide pratique de formation en humour a été possible grâce au projet « Transfert de compétences dans l’art de l’humour ». C’est à l’issue dudit projet qu’un comité de rédaction a été mis en place pour la rédaction du livre.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite