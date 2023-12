4e édition Coupe de l’amitié Sino-burkinabè : Fayçal Kafando et Rachidatou Bilgo grands vainqueurs

La quatrième édition de la Coupe de l’amitié sino-burkinabè s’est disputée le dimanche 17 décembre 2023 à la salle des arts martiaux du comité national olympique et des sports burkinabè. Rachidatou Bilgo chez les dames et Fayçal Kafando chez les hommes sont repartis en plus du trophée avec une moto.

Quatre éditions que ça dure. La Coupe de l’Ambassade de Chine au Burkina Faso, rebaptisée Coupe de l’Amitié Sino-burkinbè a a tenu ses promesses. En effet, les lots proposés en valaient la chandelle. Une moto pour les vainqueurs en simple homme et dame. Il n’y avait pas de cadeau à se faire donc, notamment chez les garçons.

Le début de la rencontre est serré entre les deux formations qui se tiennent à un point d’écart avant que Jeunesse ne creuse l’écart (17-12) pour finir par s’imposer (21-17). Le deuxième set est simple pour Jeunesse qui confirme sa domination en s’imposant 21 à 9 et remporte la finale par 2 sets à 1.

La deuxième finale de la soirée en simple homme oppose Ousmane Ouédraogo, le championnat national à Faycal Kafando.

Là également, après un de but de set serré, Fayçal prend l’ascendant en réalisant 5 points d’écarts (15-10 ; 17-11). Mais, Ousmane Ouédraogo, en véritable champion, reprend de l’avance (18-17). La salle est surchauffée. Mais finalement, Fayçal réussit à remporter le set (21-17).

Le suspens

Ousmane Ouédraogo remporte le premier set par 3 à 0. Mais Fayçal finit par revenir au score et prendre l’avance (5-7 ; 9-11). Mais Ousmane parvient à égalise (15-15) et passer devant au score (19-17). Mais aucun des deux ne lâche.

Fayçal soutenu par le public reprend en main le match (18-20). Balle de set. Le public retient son souffle. Faycal ne tremble pas et arrache le set (18-21). C’est l’explosion de joie dans le public. Faycal vient de s’imposer (2-0) devant le champion en titre.

« C’est un athlète de haut niveau. Au championnat, il m’a fait trois sets. Et au troisième set, il m’a tout rasé au sol. Alors, j’ai décidé e faire des courses tous les soirs pour être au top. Je me sentais à l’aise parce que je connais son jeu », exprime Fayçal Kafando tout heureux après le match.

En simple dame, Rachidatou Bilgo a confirmé sa bonne forme en remportant le trophée et la moto devant Kadidiatou Diallo, qui a dominé les trois dernières éditions de cette compétition.

Le président de la Fédération burkinabè de badminton Boukaré Ouédraogo s’est réjoui de l’engouement autour de la compétition. 120 athlètes professionnels ont pris part à la compétition. Une vingtaine d’amateurs ont pris part à la compétition.

Cette année, la deuxième innovation a concerné les athlètes vivant avec un handicap. « Avec cette Coupe, comme le niveau est élevé, cela va nous permettre d’aller de l’avant et de décrocher 13 médailles d’or à l’extérieur », explique Boukaré Sawadogo.

L’ambassade de la République populaire de Chine s’est faite représenter par son chargé de la coopération sportive.

Il s’est dit heureux de voir autant d’athlètes prendre part à cette finale. « C’est la marque de la ténacité, de la résilience du peuple burkinabè mais aussi la vivacité de la jeunesse burkinabè et de l’amitié entre la Chine et le Burkina Faso », a souligné Gao Or, chargé de la coopération sportive de l’ambassade de Chine au Burkina Faso. Il assure que l’ambassade de Chine est disposée à poursuivre dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

Palmarès de la 4e édition

Simple dame

1ère Rachidatou Bilgo (Bien-être)

2e Kadidiatou Diallo (Degamson)

Simple homme

1er Fayçal Kafando

2e Ousmane Ouédraogo

Doubles dames

1ères Kadidia Diallo et Carine Ouédraogo

2e Bilgou Doriane et Carole Sondé

Double hommes

1èr Robert Sawadogo et Bienvenu Compaoré

2e Alain Sawadogo et Mashoud Ouédraogo

Double Mixte

1er Mahamadi Tapsoba et Latifatou Belem

2e Mashoud Ouédraogo et Fadialtou Zonga

