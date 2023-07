Badminton : Rachidatou Bilgo et Ousmane Ouédraogo champions nationaux !

publicite

Fin de saison à la Fédération burkinabè de badminton. Le championnat national a désigné ses vainqueurs le dimanche 9 juillet 2023 à la salle des arts martiaux. Ousmane Ouédraogo et Rachidatou Bilgo ont remporté les titres dans leur catégorie.

Ousmane Ouédraogo, de l’équipe Jeunesse se succède à lui-même. Champion national en 2022, il conserve son titre en badminton en battant Mahamadi Ouédraogo de Nash club. En deux sets, il s’est imposé sans trembler par 2 sets à 0 (21-14 et 21-11). Par contre, la surprise est venue chez les dames.

Kadidiatou Diallo, de Degamson championne pendant six saisons a perdu en finale face à Rachidatou Bilgo de l’équipe Bien-être Ouaga. « Le secret, c’est l’entraînement. Il faut être régulier aux entraînements. Mon adversaire s’entraîne bien. Cela veut dire que si les années prochainen, je m’hasarde dans les entraînements, il pourrait me rattraper », admet Ousmane Ouédraogo.

Les petites catégories représentées

En sénior double hommes U19, le titre revient à Mahamady Ouédraogo et Fatao Tapsoba de Nash club qui s’imposent devant le duo Ousmane Ouédraogo et Fayçal Kafando. Dans cette même catégorie chez les dames, le duo Carine Ouédraogo et Kadidiatou Diallo de Degamson remporte le titre devant le duo Carole Soudré et Rachidatou Bilgo de Bien-être.

Dans la catégorie des moins de 17 ans, chez les filles, Fadila Zongo et Chérifatou Tapsoba de Jeunesse Club Ouaga remportent le titre en venant à bout de Rachidatou Kéré et Samiratou Maiga. En double garçon U17, c’est l’équipe de Nash Club club composé de Mashoud Ouédraogo et Alain Sawadogo qui repart avec le trophée devant l’équipe de Sagesse (Josias Sanogo et Salif Yerbanga).

Bilan satisfaisant

En minimes, chez les garçons, Gildas Lompo et Pascal Ouédraogo de Yagma sont champions nationaux devant Kalex Kaboré et Ulrich Balima (Ziniaré). A ce niveau, il n’y a pas eu de concurrents chez les filles.

En simple cadet, Alain Sawadogo est champion national devant son coéquipier Mashoud Ouédraogo. En simple fille cadette, Kadidiatou Kéré (NASH) repart avec le titre de championne devant Fadilatou Zongo. Enfin, Gildas Lompo (Sahel) remporte le championnat devant Mahamadi Ouédraogo de Dédougou.

125 badistes issus de huit régions ont pris part au championnat national de badminton. Le président de la Fédération burkinabè de badminton Boukaré Ouédraogo a jugé le niveau de la compétition élevé. « C’est satisfaisant parce qu’on va pouvoir sortir à l’international et remporter des médailles comme on l’a fait durant les années antérieures », espère Boukaré Ouédraogo.

Après sept années de championnats, il estime que le badminton se développe et se vulgarise au Burkina Faso. Dans ce sens, plusieurs compétitions sont prévues. L’édition 2023 du championnat national a été parrainée par Artex Industrie.

