Solidarité : L’église Temple du Christ vient au secours des veuves et orphelins

La Mission évangélique pour la délivrance des âmes (MEDA) a organisé une journée de reconnaissance au prophète Émile Ouédraogo, leur père spirituel le dimanche 17 décembre 2023. La journée a été ponctuée également par une remise de dons de vivres aux veuves et orphelins de l’église temple du Christ.

Chaque année, l’église Temple du Christ tient sa journée de reconnaissance afin de témoigner et honorer ces pères spirituels. Journée dédiée au pardon et à l’entraide, cette célébration a été l’occasion pour les fidèles de l’église d’honorer leur père spirituel, à savoir le prophète Émile Ouédraogo. Prières, chants d’adoration, témoignages ont été les moments forts de cette journée de reconnaissance.

« Nous faisons une halte pour remercier notre père spirituel pour son soutien multiforme qu’il nous apporte durant toute l’année. Parce que durant toute l’année il ne cesse de marquer sa présence à toutes les occasions où nous avons eu besoin de lui dans les moments de joie, de tristesse, de réjouissance il est toujours disponible pour nous », a fait savoir Yasmine Sarr, membre et responsable du volet de l’action sociale du temple de l’église du Christ.

Témoignant sa gratitude à l’endroit de ces fidèles, le prophète Émile Ouédraogo s’est dit fier et promet à fournir plus d’efforts. A l’instar de cet acte de reconnaissance, l’église avec à sa tête le prophète Émile Ouédraogo a procédé à une remise de vivres aux veuves et orphelins de l’église temple du Christ.

Des vêtements, du savon, des chaussures ont été remis à ces derniers à l’occasion de cette journée de reconnaissance. Abibata Sanfo, représentante des bénéficiaires, a traduit et salué ce geste qui vient à point nommé afin d’améliorer leurs conditions de vies.

« Le fait qu’ils ont pensé en nous nous ne pouvons qu’être contents et reconnaissants. Il nous accompagne tout temps si besoin se fait sentir. Il nous aide vraiment et nous souhaitons que d’ici l’année prochaine ceux qui ont fui leur village puissent regagner leur maison », a-t-elle laissé entendre.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

