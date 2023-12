Le pharmacien spécialiste Dr Kampadilemba Ouoba, double lauréat au niveau national et international

publicite

Dr Kampadilemba Ouoba, pharmacien spécialiste en réglementation pharmaceutique et docteur en droit et réglementation pharmaceutiques, a été lauréat au niveau national et international. Il a été lauréat du prix d’excellence 2023 du Centre Africain de Formation, de Recherche et d’Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM) de l’université Joseph Ki-Zerbo le 27 octobre 2023. Il a, également, été lauréat du prix international du bon usage du médicament 2023, décerné par l’Académie nationale de pharmacie de France et les laboratoires pharmaceutiques (Leem).

Il s’agit d’un prix à la fois scientifique et professionnel qui récompense les projets innovants qui ont démontré leur impact positif dans l’utilisation rationnelle des médicaments. La cérémonie de remise du prix s’est tenue le 13 décembre 2023 à Paris. Il succède à ce prix la Française Dr Anne LISE, lauréate en 2022.

Le prix international a fait l’objet d’un appel à candidature international et la sélection du lauréat est assurée par un jury indépendant. Les deux prix ont été décernés au Dr Kampadilemba Ouoba dans le cadre de ses travaux de recherche sur la pharmacovigilance des médicaments traditionnels au Burkina Faso et dans les pays membres de l’UEMOA.

Dr Kampadilemba Ouoba a expliqué que cette recherche a été menée dans le cadre de sa thèse de doctorat (PhD) en droit pharmaceutique, réalisée en cotutelle internationale entre l’université Joseph Ki-Zerbo du Burkina Faso et l’université de Strasbourg (France) et défendue en décembre 2022 à Strasbourg.

En rappel, Dr Kampadilemba Ouoba est spécialiste en réglementation pharmaceutique à l’Agence nationale de régulation pharmaceutique (ANRP) et Chef de service du Centre National des Vigilances des Produits de Santé (CNVPS).

