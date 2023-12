Djibo : « Le Gouvernement invite les populations à n’accorder aucun crédit aux images vidéos qui circulent »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué du gouvernement.

Le Gouvernement invite les populations à n’accorder aucun crédit aux images vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux et tentent de faire croire que des massacres de civils ont été perpétrés par les forces combattantes burkinabè lors des opérations de reconquête du territoire dans la zone de Djibo.

La suite après cette publicité

Dans la réalité des faits, il s’agit de montages perfides destinés à jeter le discrédit sur les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui ont opposé une résistance héroïque face à la déferlante terroriste qui a lamentablement échoué à prendre le contrôle du camp de Djibo le 26 novembre 2023.

Cette campagne de communication alimentée par les terroristes et leurs soutiens vise à salir la réputation des FDS et des VDP et à jeter le discrédit sur leurs actions en mettant à l’actif de ces forces patriotiques, les massacres qu’ils ont eux-mêmes perpétrés… Lire l’intégralité ici ⤵️

Communique du Gouvernement du 18 12 2023



Écouter l’article

publicite