Guerre au Moyen-Orient : La tour 23 Marina à Dubaï visée par un drone iranien
La guerre au Moyen-Orient est entrée dans son huitième jour, ce samedi 7 mars 2026, avec une nouvelle escalade des frappes dans la région. Des explosions ont été signalées tôt dans la matinée à Dubaï, Manama et Jérusalem, renseigne BFMTV.
A Dubaï, la tour résidentielle 23 Marina a été ciblée par un drone lancé par l’Iran, selon plusieurs sources concordantes.
Cette nouvelle attaque intervient alors que les tensions militaires continuent de s’intensifier entre l’Iran, les États-Unis et leurs alliés dans la région.
En parallèle, Washington a annoncé une augmentation de sa production d’armes afin de soutenir l’effort militaire face à l’escalade du conflit.
Depuis le début des hostilités, plusieurs villes du Moyen-Orient ont été touchées par des frappes et des attaques de drones, alimentant les craintes d’une extension régionale du conflit.