Communiqué | Burkina Faso : le CBRTR organise un atelier sur les réformes du transport routier le 13 décembre 2025

Chers membres et sympathisants du Comité Burkinabè de la Route et du Transport Routier (CBRTR)

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de l’année 2025, et en vue d’atteindre son objectif V « Amélioration de la collaboration entre constructeurs, exploitants et usagers de la route » le Comité Burkinabè de la Route et du Transport Routier (CBRTR) organise un atelier le samedi 13 décembre 2025 au Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC).

Cette activité fait partie du cycle 2023-2027 du Comité et se tiendra suivant les thématiques suivantes :

Réformes en cours dans le secteur des transports et du transit routiers en Afrique de l’Ouest pour la facilitation des échanges; Problématique de la gestion du fret généré par le commerce extérieur au Burkina Faso : état des lieux et perspectives.

Mobilisons-nous tous pour la réussite de cette activité.