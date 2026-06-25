Burkina Faso : L’AJC-EPN veut s’inscrire dans la dynamique des autorités tout en promouvant la formation des jeunes

L’Association des Jeunes Couturiers Engagés pour la Nation (AJC-EPN) a présenté ses domaines d’intervention, ses projets en cours ainsi que ses perspectives. C’était à l’occasion d’une conférence de presse marquant le lancement officiel de ses activités, ce jeudi 25 juin 2026, à Ouagadougou.

Le camarade Mahamadi Zongo, président de l’Association des Jeunes Couturiers Engagés pour la Nation (AJC-EPN), a indiqué que le lancement des activités de l’association marque le début d’un engagement collectif. « Un engagement pour l’excellence, pour la créativité, mais aussi pour le développement de notre pays », a-t-il déclaré.

À travers ses activités, a-t-il poursuivi, l’AJC-EPN ambitionne de promouvoir le « Made in Burkina Faso » à travers des créations authentiques et compétitives ; de participer à l’habillement des Forces combattantes ; d’offrir des formations continues et spécialisées à ses membres ; d’initier des actions citoyennes et solidaires au profit des couches vulnérables ; et d’établir des partenariats stratégiques avec des institutions publiques et privées.

L’association entend se distinguer des autres associations, notamment celles qui ont été suspendues, en s’inscrivant dans les orientations et la dynamique des autorités actuelles.

En effet, selon le camarade Aziz Ouédraogo, membre de l’association, il s’agira, entre autres, de contribuer à la formation et au perfectionnement des jeunes et de reverser, sur les recettes générées par les activités menées et les cotisations collectées, une part significative à l’effort de guerre. « Nous ferons tout pour rester dans la dynamique des autorités », a-t-il déclaré.

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Créée le 22 décembre 2024, l’AJC-EPN compte actuellement huit membres actifs et dix-huit membres adhérents. Sa mission principale est de fédérer, d’encadrer et de promouvoir les jeunes talents du secteur de la couture. Elle vise également à renforcer leurs capacités techniques et entrepreneuriales, à encourager l’innovation dans le domaine de la mode et à contribuer activement à la lutte contre le chômage des jeunes.

L’association est ouverte à tous, y compris aux personnes qui ne sont pas encore des couturiers confirmés. Elle propose des formations destinées à renforcer les compétences des jeunes couturiers et à favoriser leur insertion professionnelle.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24