Communiqué | la LONAB informe sa clientèle de perturbations temporaires liées à la vague de chaleur en Europe

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) informe son aimable clientèle que le calendrier des courses hippiques connaît actuellement des perturbations temporaires en raison de la vague de chaleur qui touche plusieurs pays d’Europe.

Ces perturbations peuvent entraîner des changements d’horaires, des reports ou des annulations de certaines courses.

👉 Nous invitons les parieurs à consulter régulièrement nos plateformes officielles pour suivre l’évolution des programmes.

La LONAB remercie sa clientèle pour sa compréhension et sa confiance.