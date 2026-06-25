Gorom-Gorom : Le Festival de la diversité culturelle au Sahel s’installe les 27 et 28 juin pour sceller le vivre-ensemble

Gorom-Gorom s’apprête à accueillir la première édition du Festival de la diversité culturelle au Sahel. Lors d’une conférence de presse organisée le mercredi 24 juin 2026 à Tondikara, l’Association pour la culture et le développement (ACD) a officiellement dévoilé cet événement qui se tiendra les 27 et 28 juin prochains. Placé sous le signe du vivre-ensemble et de la résilience, ce rendez-vous promet de célébrer la richesse culturelle de la région.

Face aux défis que traverse la région du Liptako, les organisateurs du Festival de la diversité culturelle au Sahel ont fait le choix de la culture comme levier de paix.

Selon Issoufa Mouzerata Dicko, président de l’Association pour la culture et le développement (ACD) et promoteur de l’événement, ce festival ne se limite pas à une simple célébration artistique puisqu’il s’agit de bâtir un véritable pont entre les communautés.

« Nous voulons créer un cadre de dialogue et de fraternité, tout en mettant en lumière les patrimoines culturels qui font la richesse de notre région », a confié Issoufa Mouzerata Dicko lors des échanges avec la presse.

À travers des prestations artistiques et des expositions, l’ACD entend renforcer le tissu social et promouvoir la coexistence pacifique dans la province de l’Oudalan.

Les festivités se tiendront les 27 et 28 juin 2026 à la place de la Révolution de Gorom-Gorom. Le programme promet d’être riche, avec un espace d’expression aux divers talents sahéliens.

Pour garantir le succès de cette première édition, le comité d’organisation a lancé un appel à la mobilisation. Autorités administratives, coutumières, religieuses, partenaires financiers et médias sont ainsi invités à s’impliquer pour faire de cet événement un pilier durable de l’agenda culturel régional.

L’événement est placé sous le patronage de Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, et sous la présidence de Valentin Maré, Haut-commissaire de la province de l’Oudalan. Le parrainage est assuré par Sibiri Neya, président de la délégation spéciale de Gorom-Gorom, tandis que le co-parrainage est porté par le Docteur Ibrahim Dicko, PDG d’IDOIL Energy, et Oufene Ag Tiwara, PDG de COF SARL.

En inscrivant ce festival dans la durée, l’ACD espère insuffler une dynamique nouvelle dans le Liptako, où la culture devient, plus que jamais, un vecteur de paix et de développement.

Akim KY

Burkina 24