Burkina Faso : La Promotion Simon Compaoré célèbre 30 ans d’engagement au service de la solidarité

La 29ᵉ promotion (1993-1996) de l’ancienne École nationale de service social (ENSS), aujourd’hui École des cadres moyens en travail social, a célébré son jubilé de perle, le jeudi 2 juillet 2026 à Ouagadougou. Cette commémoration marque trente années d’engagement professionnel au service des populations les plus vulnérables.

Placée sous le thème « Résilience et reconstruction post-crise au Burkina Faso : enjeux, défis et perspectives », la cérémonie a réuni anciens élèves, autorités administratives, partenaires et invités autour d’une réflexion sur le rôle du travail social dans la reconstruction du tissu social et le renforcement de la cohésion nationale.

Trente ans après leur sortie de l’École nationale de service social, les membres de la Promotion Simon Compaoré se sont retrouvés pour célébrer un parcours professionnel marqué par l’accompagnement des couches sociales les plus fragiles.

Le délégué de la promotion, Esaï Foro, a rappelé que cette célébration dépasse le simple anniversaire d’une promotion. « Nous ne célébrons pas simplement le temps qui passe. Nous célébrons un idéal. Nous célébrons une vocation. Nous célébrons une génération de travailleurs sociaux qui a fait le choix de placer l’humain au cœur de toute action », a-t-il déclaré.

À sa création, la promotion comptait 34 membres, répartis entre éducateurs sociaux, éducateurs préscolaires adjoints et autres professionnels du secteur. Aujourd’hui, elle rassemble 29 membres, actifs ou retraités. Un hommage a également été rendu aux cinq camarades disparus.

Au cours de leurs carrières, les membres de cette promotion ont exercé dans les administrations publiques, les organisations internationales, les ONG et les associations humanitaires. Ils sont intervenus auprès des enfants en difficulté, des personnes vivant avec un handicap, des femmes vulnérables, des personnes âgées, des familles en situation de détresse ainsi que des personnes déplacées internes.

Pour Esaï Foro, le thème retenu traduit les défis auxquels le Burkina Faso est confronté dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et humanitaire.

« Le Burkina Faso ne se reconstruira pas sans ses travailleurs sociaux », a-t-il affirmé, plaidant pour un renforcement des mécanismes de protection sociale, une meilleure adaptation des professionnels aux crises contemporaines et une plus grande valorisation du métier.

Représentant la ministre en charge de la Solidarité et de la Famille, Émile Zabsonré, a salué la pertinence du thème, estimant qu’il répond pleinement aux réalités que traverse le pays.

Il a rappelé que les défis sécuritaires, humanitaires et sociaux ont fragilisé de nombreuses communautés et provoqué d’importants déplacements de populations, tout en soulignant la résilience dont font preuve les Burkinabè.

« La résilience ne saurait constituer une fin en soi. Elle doit conduire à la reconstruction : une reconstruction durable, inclusive et porteuse d’espérance », a-t-il déclaré. Il a également rendu hommage aux membres de la Promotion Simon Compaoré pour leur contribution au développement du pays.

« Vous avez démontré que le travail social est une force de transformation sociale. Vous avez prouvé que la solidarité demeure l’une des plus grandes richesses et l’une des valeurs cardinales de notre Nation. Vous avez montré que servir les autres est l’une des plus nobles missions qui soient », a-t-elle souligné.

Simon Compaoré aux côtés de ses filleuls

Présent à cette cérémonie, Simon Compaoré, ancien maire de Ouagadougou et parrain de la promotion qui porte son nom, a partagé ce moment de célébration avec ses filleuls, illustrant les liens de fraternité et de respect entretenus depuis trois décennies.

Prenant la parole au nom des parrains, Hariguetta Congo/Zongo a insisté sur la dimension profondément humaine du travail social.

« Le travail social n’est pas une simple profession : c’est une véritable vocation. C’est un engagement quotidien en faveur de la dignité humaine. C’est une contribution silencieuse, mais déterminante, à la construction d’une société plus juste, plus solidaire et plus inclusive », a-t-elle affirmé.

Elle a salué le parcours des membres de la promotion, estimant qu’ils ont exercé leur profession avec dignité, compétence et loyauté malgré des contextes souvent difficiles.

Au-delà de son caractère commémoratif, ce jubilé de perle a également constitué un espace de réflexion sur les enjeux de la reconstruction post-crise et du renforcement du système de protection sociale. Les participants espèrent que les recommandations formulées contribueront à améliorer les politiques publiques et à mieux valoriser le rôle des travailleurs sociaux dans le développement du Burkina Faso.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24