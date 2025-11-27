« Monsieur le Maire » : Simon Compaoré dévoile son histoire et son héritage

Partage

L’essai autobiographique de Simon Compaoré, intitulé « Monsieur le Maire », a été lancé et dédicacé ce jeudi 27 novembre 2025 à Ouagadougou. Structuré en trois grandes parties et riche de 374 pages, cet ouvrage ambitionne de servir à l’éducation civique et à la construction d’une mémoire collective au Burkina Faso.

L’œuvre biographique explore la vie et l’engagement de l’homme politique burkinabè Simon Compaoré, retraçant son parcours depuis les années 1950, où il fut marqué par les traditions et les valeurs familiales.

Lors de la présentation, Vincent Sédégo a souligné que l’ouvrage, étayé par de riches témoignages et archives, propose une analyse nuancée de la carrière de Simon Compaoré. Il le présente comme une source d’inspiration pour la jeunesse et un document historique crucial sur l’évolution démocratique du pays.

Selon Vincent Sédégo, l’ouvrage est un apport précieux à la littérature biographique africaine et un outil pour ceux qui sont attachés aux valeurs de justice et d’engagement.

« La biographie de Simon Compaoré est bien plus qu’un simple récit de vie. Elle constitue un document de référence à la fois littéraire, historique et éducatif qui offre un éclairage profond sur la trajectoire d’un homme public dont l’engagement a marqué l’histoire contemporaine de notre pays, notre cher pays, le Burkina Faso.

L’ouvrage s’appuie sur une documentation riche et diversifiée, comprenant des témoignages, des archives, des entretiens, des récits de proches et d’acteurs publics. Il propose un fil narratif structuré et accessible, alternant entre analyse et récit, ce qui en fait un texte aussi instructif que plaisant à lire.

À travers l’avis de Simon Compaoré, le lecteur redécouvre la grande séquence de la vie nationale. La démocratisation, la gouvernance locale, l’insurrection populaire, les transitions politiques, les défis sécuritaires. Le document devient ainsi un témoignage vivant de l’évolution démocratique du Burkina Faso. Simon Compaoré est présenté comme un modèle de résilience, d’intégrité et de dévouement, qualités essentielles dans un contexte où la jeunesse cherche des repères », a-t-il affirmé.

Dr Ousséni Tamboura, qui a rappelé le contexte de création de l’ouvrage, a expliqué que sa réalisation a nécessité sept années d’efforts. Il a confié qu’il avait fallu cinq ans pour convaincre Simon Compaoré de se prêter à l’exercice, soulignant l’importance de documenter les expériences politiques pour les générations futures. Selon lui, écrire et transmettre ces vécus est essentiel pour nourrir l’histoire nationale.

« Ça fait sept ans que nous voyageons. Une histoire qui commence en 2018. Nous avons mis cinq ans pour le convaincre sur le principe. Il n’a pas été facile de le convaincre, mais enfin, nous avons quand même réussi au bout de cinq ans, que ce serait intéressant de le faire pour les générations futures. Il faut qu’on ait aussi une tradition d’écrire nos expériences afin que ces expériences puissent servir aux générations à venir de le faire », a-t-il témoigné.

De son côté, Simon Compaoré a exprimé sa profonde gratitude envers Dieu et envers toutes les personnes ayant contribué à la publication du livre. Il a évoqué son parcours de maire de Ouagadougou puis de ministre de l’administration territoriale, décrivant l’ouvrage comme le reflet d’un double voyage, intime et public, spirituel et politique. À ses yeux, cette biographie témoigne d’une aventure collective, menée avec les habitants de Ouagadougou qui ont donné sens à son engagement.

« Cet ouvrage n’est pas seulement le récit d’un parcours personnel mais surtout le reflet d’une aventure collective, d’un engagement partagé avec les femmes et les hommes de Ouagadougou qui ont façonné mon action et donné un sens au mandat », a-t-il déclaré.

L’événement a réuni de nombreuses personnalités, dont Roch Marc Christian Kaboré, ancien chef de l’État.