Floby célèbre 20 ans de carrière : Un hommage aux médias, aux partenaires et à ses fans

Révélé au grand public le 30 juin 2006 avec son tout premier album Maam Sooré, Floby a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de la musique burkinabè. Vingt ans plus tard, l’artiste demeure l’une des plus grandes figures de la scène musicale nationale. À l’occasion de cet anniversaire symbolique, célébré le mardi 30 juin, le « King Zodanga » a tenu à exprimer sa gratitude envers les médias, ses partenaires et ses nombreux fans, qui l’accompagnent depuis deux décennies.

‎Depuis la sortie de Maam Sooré, le 30 juin est devenu un rendez-vous incontournable dans le calendrier de l’artiste. Tous les trois ans, cette date est généralement marquée par la sortie d’un nouvel album.

‎Cette fois-ci, aucun opus n’était au programme. L’heure était plutôt à la célébration d’un parcours exceptionnel, fait de travail, de sacrifices et de persévérance.

‎Au cours de ces vingt années, Floby s’est imposé comme l’un des principaux ambassadeurs de la musique burkinabè, enchaînant les distinctions, les tournées et les succès populaires. Un parcours qu’il dit devoir, en grande partie, au soutien constant des médias, de ses partenaires et de son public.

‎« Vingt ans de carrière, c’est fort. Cela ne pouvait pas arriver sans votre accompagnement. C’est l’occasion pour moi de vous dire merci », a-t-il déclaré, devant une assistance acquise à sa cause.

‎Derrière cette réussite se cachent pourtant des moments de doute et de profondes difficultés. Avec sincérité, Floby est revenu sur les épreuves qui ont jalonné son parcours. ‎« Il y a des moments où je me cachais dans la douche pour pleurer parce que ça n’allait pas », a-t-il confié, laissant entrevoir les réalités souvent méconnues de la vie d’artiste.

‎Mais ces périodes difficiles n’ont jamais eu raison de sa détermination. ‎Animé par la passion et la foi en son destin, il a poursuivi son chemin jusqu’à devenir une référence incontournable de la musique nationale.

‎« Je le dis toujours, j’ai l’impression d’être dans un rêve, où j’ai peur qu’on me réveille un jour. Voir où j’étais et où je suis aujourd’hui, sincèrement, je n’arrive toujours pas à réaliser que ce que je vis est réel », a-t-il ajouté avec émotion.

‎Invité à prendre la parole, le commandant Papus, considéré comme l’un des premiers à avoir cru au potentiel de Floby, a retracé les débuts du « Baba national ». Ému par le chemin parcouru, il a salué la constance et le professionnalisme de l’artiste.

‎« Aujourd’hui, Dieu a fait grâce. Vingt ans après, Floby est toujours au sommet de son art. Le bilan est sans commentaire. Je souhaite aux artistes de connaître une carrière de succès aussi longue que celle de Floby », a-t-il lancé à’ l’endroit de son poulain.

‎La célébration s’est poursuivie dans une ambiance festive, rythmée par les témoignages des proches, la coupure du gâteau anniversaire et un concert live offert par l’artiste à ses invités.

‎Loin de s’endormir sur ses lauriers, le « Noom Naaba » regarde déjà vers l’avenir. Il a annoncé la préparation de son huitième album, tout en donnant rendez-vous à son public le 1er août prochain pour un concert gratuit au Stade de France de Ouagadougou. Cette prestation ouvrira une nouvelle séquence de sa carrière, avec plusieurs dates déjà annoncées en France.

‎Sié Frédéric KAMBOU

‎Burkina 24