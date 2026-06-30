‎Fonds de Soutien Patriotique : 162 milliards de FCFA mobilisés au premier semestre 2026

Le Camarade Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce mardi 30 juin 2026 à Ouagadougou, la deuxième session ordinaire de l’année 2026 du Conseil d’orientation du Fonds de Soutien Patriotique (CO-FSP). Les travaux ont été consacrés à l’examen et à l’adoption du rapport de gestion du deuxième trimestre 2026 du Fonds, ainsi qu’à l’affectation des ressources au profit des bénéficiaires.‎

‎Dans son discours d’ouverture, le Chef du Gouvernement a rappelé que cette session traduit la volonté collective d’assurer une gestion exemplaire des ressources mobilisées au profit de la défense de la Patrie.

Il a exprimé sa reconnaissance aux différents acteurs engagés dans la réussite du Fonds de Soutien Patriotique, qui témoigne, selon lui, de la capacité du peuple burkinabè à se mobiliser autour des grandes causes nationales.‎

‎Abordant les performances du Fonds, le Premier ministre a indiqué qu’au 28 juin 2026, les ressources mobilisées s’élèvent à 162,388 milliards de FCFA, soit 81,19 % de l’objectif annuel fixé à 200 milliards de FCFA.

Comparativement à la même période en 2025, les encaissements enregistrent une progression de 66,73 %, ainsi qu’une hausse de 258,49 % par rapport au premier trimestre 2026. Ces résultats illustrent la confiance des citoyens et l’efficacité des mécanismes de mobilisation mis en place.‎

‎Ces ressources ont notamment permis d’assurer la prise en charge des besoins prioritaires des Volontaires pour la Défense de la Patrie et de renforcer les capacités opérationnelles des forces engagées sur le terrain. ‎

‎Tout en saluant l’excellent niveau de mobilisation des ressources à travers cet outil souverain de financement qu’est le FSP, le Chef du Gouvernement a souligné la nécessité de consolider les acquis et d’amplifier les efforts engagés, notamment en matière de mobilisation des ressources, de transparence, de redevabilité et de dématérialisation des procédures afin de consolider la confiance des contributeurs.‎

‎« Plus que jamais, la synergie d’actions entre les institutions publiques, le secteur privé, les organisations de la société civile et l’ensemble des citoyens doit être consolidée et renforcée avec davantage d’audace, de responsabilité et de détermination », a-t-il déclaré.

‎Le Premier ministre a ainsi invité chaque compatriote à continuer d’apporter sa contribution à cette « grande chaîne de solidarité, de patriotisme et d’engagement citoyen », qu’il considère comme l’une des principales forces du peuple burkinabè.‎

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‎Cette deuxième session a également été marquée par l’entrée de quatre nouvelles organisations au sein du Conseil d’orientation du FSP. Il s’agit du Centre d’Information, de Formation et d’Études sur le Budget (CIFOEB), de l’Organisation pour le Renforcement des Capacités de Développement (ORCADE), de la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC) et de la Fédération des Télévisions Régionales du Burkina Faso.

Leur intégration vise à renforcer la diversité, la crédibilité et la représentativité de la gouvernance du Fonds. ‎La mobilisation croissante autour du Fonds de Soutien Patriotique illustre la volonté des Burkinabè de faire de l’engagement citoyen un levier essentiel pour relever les défis actuels et bâtir une Nation plus forte, résiliente et souveraine.

Source : DCRP/Primature