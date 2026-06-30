Burkina Faso : Les Étalons dames renforcent leur esprit patriotique

Les Étalons dames ont achevé dix jours d’immersion patriotique au Centre de formation et de production de Loumbila. Cette formation, axée sur la discipline, le civisme et l’amour de la patrie, s’inscrit dans la préparation de l’équipe avant la Coupe d’Afrique des nations féminine prévue au Maroc.

Lorsque Charlotte Millogo et ses coéquipières posent le pied au Centre de production de Loumbila, les visages sont fermés. Les épaules sont crispées, les regards hésitants. Les pas sont lents, presque lourds. Pour la plupart d’entre elles, c’est une première dans cette structure de formation du Service national pour le développement (SND). Elles viennent pour une immersion patriotique, sans réellement savoir ce qui les attend.

Lorsque le minibus qui les transportait stationna, elles traînèrent d’ailleurs à sortir. Mais encouragées par le sélectionneur, elles furent reçues par un groupe de militaires. Très vite, le capitaine Dao, directeur du centre, confie leur prise en charge à son adjoint. Les joueuses sont aussitôt mises en rang.

Le capitaine Dao prend alors la parole. D’une voix ferme et assurée, il expose les règles auxquelles elles seront soumises pendant les dix jours de formation. Chacune récupère son paquetage avant de rejoindre les vestiaires.

Deux personnes sont ensuite désignées pour porter le matériel des absents. Une décision qui, selon lui, dépasse la simple organisation. « Ce n’est pas qu’une question de discipline, c’est aussi une question de solidarité. Les plus forts doivent soutenir les plus faibles », rappelle-t-il.

Quelques instants plus tard, les joueuses réapparaissent en tenue, alignées aux côtés de leurs encadreurs, conduits par Pascal Sawadogo. Au moindre retard d’exécution, un militaire intervient pour corriger la position. « Ici, vous allez apprendre une autre manière de vivre. C’est la discipline et la solidarité », insiste le capitaine Dao.

Il détaille ensuite le contenu de cette immersion. « Elles sont là pour dix jours. Au programme, il y a l’éducation physique, sportive et militaire. Nous avons également des enseignements spécifiques sur l’histoire du Burkina Faso, la jeunesse et la Révolution démocratique et populaire », explique le capitaine Daouda Dao.

Dix jours pour transformer une équipe

Dix jours après, les joueuses sont transformées. Le jour de la cérémonie de clôture, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pickbougoum, est présente aux côtés de plusieurs personnalités, dont l’ambassadeur pour le sport Charles Kaboré et Alain Sibiri Traoré, chargé de mission au Premier ministère.

Cette fois, les joueuses se présentent parfaitement alignées. A chaque commandement, les mouvements sont exécutés avec précision. Une à une, elles reçoivent leur attestation de participation. Charlotte Millogo lit solennellement la Charte du sportif avant que le groupe ne défile d’un pas synchronisé sous les applaudissements des invités.

Cette immersion patriotique pour les sportifs est une initiative du ministre Annick Pickbougoum. Lors d’une rencontre avec les fédérations sportives, elle avait annoncé son ambition d’étendre cette expérience à toutes les équipes nationales, toutes catégories et disciplines confondues.

Les Étalons dames sont les premières à ouvrir la voie, à quelques semaines de leur participation à la Coupe d’Afrique des nations féminine au Maroc.

De nouvelles guerrières

« Nous célébrons la naissance d’une nouvelle dynamique, celle d’athlètes plus préparées, plus conscientes et davantage engagées au service du Burkina Faso », déclare la ministre.

Selon elle, cette immersion contribue à renforcer les valeurs civiques et patriotiques afin de consolider la cohésion sociale et de développer l’engagement des sportifs dans la défense de la nation.

A l’issue de la cérémonie, difficile de reconnaître les jeunes femmes arrivées dix jours plus tôt, timides et inquiètes. Cette fois, ce sont des chants guerriers qu’elles entonnent, désormais détendues. Charlotte Millogo ne cache pas sa satisfaction.

« Quand nous sommes arrivées, nous avions peur à cause de tout ce que les gens racontaient à l’extérieur. Finalement, c’était tout le contraire. Nous avons énormément appris auprès de nos encadreurs, notamment la discipline et l’amour de la patrie », confie-t-elle, le sourire aux lèvres.

Après la fin de cette immersion, les Étalons dames peuvent désormais tourner leur regard vers leur prochain défi qui le stage de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des nations féminine, prévue au Maroc.

La compétition se tient du 25 juillet au 16 septembre prochain. Les Etalons dames affronteront la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Tanzanie. D’ailleurs, le ministre en charge des sports a remis aux joueuses la drapeau qu’il défendront lors de la compétition.