Ouagadougou : Les Étalons Cadets de 2011 et les Étalons de 2013 fusionnent pour un match de gala contre les FDS et les VDP

Le 25 juillet 2026, les acteurs qui ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations cadette et ceux qui ont atteint la finale de la CAN 2013 vont s’associer pour affronter une équipe composée de Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) du Burkina Faso. Ce match de gala se déroulera sur la pelouse de l’Académie Focus Sport. L’objectif est non seulement de braquer à nouveau les projecteurs sur ces joueurs qui ont fait vibrer le peuple burkinabè, mais aussi de soutenir les Hommes qui se battent jour et nuit sur le théâtre des opérations. L’annonce de cette première édition a été faite ce mardi 30 juin 2026 à Ouagadougou.

​En janvier 2011, l’équipe nationale cadette du Burkina Faso (U17) marquait l’histoire du football africain en remportant la CAN au Rwanda. Deux ans plus tard, en 2013, leurs aînés écrivaient une autre page glorieuse en hissant le pays, pour la première fois, en finale d’une CAN senior grâce à une génération dorée. Après ces exploits, certains ont quitté le feu des projecteurs, tandis que d’autres continuent de marquer les esprits.

​Afin de rappeler à la jeunesse le parcours de leurs devanciers et de permettre aux plus jeunes de découvrir ces figures du football national, la génération 2011, avec à sa tête le capitaine Sounkalo Abdel Sanou, organise ce match de gala. Pour l’occasion, ils feront équipe avec la génération de 2013. Selon le capitaine, l’idée est de motiver la jeunesse en mettant en valeur les grandes prouesses du football burkinabè.

​« L’objectif pour nous est de rappeler à la population burkinabè qu’il y a une génération qui a remporté la CAN et une autre qui est arrivée en finale en 2013. Nous allons donc fusionner pour jouer ce match de gala. Entre nous et les aînés de 2013, les relations ont toujours été excellentes. Beaucoup d’entre eux sont de grands frères pour nous depuis Bobo-Dioulasso, à l’image de Charles Kaboré, Issouf Ouattara, Mohamed Koffi, Moumouni Dagano ou encore Alain Traoré », a déclaré le capitaine des champions d’Afrique 2011, Sounkalo Abdel Sanou.

​Cette coalition d’anciens internationaux sera opposée à une sélection des FDS et des VDP. À travers cette initiative, le comité d’organisation tient à témoigner sa reconnaissance envers les défenseurs de la patrie. « Nous voulons jouer contre eux tout simplement parce que c’est grâce à eux que le pays tient. C’est à notre tour de les valoriser à notre façon. Nous pensons qu’ils ont besoin de ce genre de soutien et de reconnaissance », a ajouté l’ancien capitaine des Étalons Cadets.

​Au-delà de la rencontre sportive, l’équipe organisatrice prévoit de faire un don le 24 juillet 2026 au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo ainsi qu’à un dispensaire de la ville. De plus, un dîner de gala viendra clôturer la soirée après le match. Les fonds récoltés lors de cet événement seront reversés aux FDS et aux orphelins des éléments tombés au front.

​Abdoul Gani BARRY

Burkina 24