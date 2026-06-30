Gabon : Oligui Nguema lance de profondes réformes avec le plafonnement des salaires des hauts responsables

Réuni le 25 juin 2026 sous la présidence du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a adopté une série de réformes majeures visant à renforcer la gouvernance, améliorer l’efficacité des services publics et consolider les institutions. Parmi les principales décisions figurent le plafonnement des rémunérations des hauts responsables, la restructuration du secteur de l’eau et de l’électricité, ainsi que des réformes dans les domaines de la sécurité et de la justice.

Dans le cadre de sa politique de transparence et de bonne gouvernance, le gouvernement a adopté un projet de décret encadrant les rémunérations des responsables des Autorités administratives indépendantes (AAI).

Le texte, composé de dix-huit articles, fixe des plafonds de rémunération pour les présidents, vice-présidents, membres permanents et dirigeants de ces institutions. Il précise également le régime fiscal et social applicable à ces responsables, avec pour objectif de rationaliser les dépenses publiques et de réduire les disparités salariales.

Le Conseil des ministres a également acté une réforme majeure du secteur de l’énergie et de l’eau avec la restructuration de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon. Deux sociétés d’économie mixte voient ainsi le jour à savoir la Gabonaise des Eaux, chargée de la gestion de l’eau potable et l’Électricité du Gabon, dédiée au secteur de l’électricité.

Selon le gouvernement, cette réorganisation doit permettre de moderniser les infrastructures, d’améliorer la qualité des services et de renforcer la sécurité de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire.

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Dans la même dynamique, la création de la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale vise à renforcer la souveraineté logistique du pays et à contribuer à la réduction des coûts du transport fluvial et maritime, dans le cadre de la lutte contre la vie chère.

Le gouvernement a par ailleurs validé un projet de loi de programmation couvrant la période 2026-2030 pour moderniser les forces de police. Cette réforme prévoit notamment le renforcement des capacités opérationnelles, l’adaptation aux nouvelles menaces, notamment le terrorisme et la cybercriminalité, un meilleur maillage territorial, le renforcement de la proximité entre les forces de sécurité et les populations.

Le Conseil des ministres a également adopté une réforme de la Cour constitutionnelle du Gabon. La nouvelle loi organique prévoit une Cour composée de neuf juges nommés pour un mandat de huit ans renouvelable. Elle introduit également des procédures destinées à renforcer la transparence du contentieux électoral et l’indépendance de l’institution.

Au cours de la réunion, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé le caractère collégial des décisions prises en Conseil des ministres.

Il a insisté sur le fait qu’aucune décision adoptée ne devait être remise en cause après son approbation, tout en appelant les membres du gouvernement à réaliser des études d’impact approfondies avant toute réforme afin d’éviter des effets contraires aux objectifs recherchés.