Basga à Zorgho : Des milliers de personnes célèbrent la Basga autour du Naaba Sanem et des rites ancestraux

La ville de Zorgho a vibré du 26 au 28 juin 2026 au rythme de la Basga, l’une des plus importantes célébrations coutumières. Fidèle à la tradition, le Naaba Sanem, chef coutumier de Zorgho, a présidé cette fête ancestrale consacrée à l’hommage aux ancêtres et aux rites de bénédiction pour la nouvelle saison.

Comme chaque année, l’événement a mobilisé plusieurs milliers de personnes venues des différentes localités du Burkina Faso pour prendre part à cette célébration, devenue au fil du temps un grand rendez-vous culturel et un moment privilégié de retrouvailles entre les filles et les fils de la province.

La Basga est une fête traditionnelle célébrée par les chefs coutumiers mossé. Elle est marquée par des sacrifices rituels destinés à remercier les ancêtres pour la saison écoulée et à solliciter leur protection ainsi que leurs bénédictions pour celle qui s’ouvre.

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Les festivités débutent par une retraite spirituelle du chef coutumier dans un village, loin des regards du public. Son retour au palais royal marque le lancement officiel de la célébration.

Le point culminant de la Basga reste la sortie solennelle du Naaba Sanem dans l’après-midi du samedi. Monté à cheval et entouré de ses ministres, de ses notables ainsi que de plusieurs femmes de la famille royale, il effectue une procession symbolisant un voyage rituel.

Le cortège rejoint l’ancienne place du marché de Zorgho, située à quelques centaines de mètres du palais. Sur ce site chargé d’histoire, le chef coutumier effectue trois tours avant de procéder au grand sacrifice traditionnel, moment fort de la cérémonie.

À son retour au palais, les festivités prennent une nouvelle dimension. Les chants, les danses et les animations populaires se poursuivent dans une ambiance de communion, de ferveur et de célébration des valeurs culturelles.

Le Naaba Sanem est le 25ᵉ successeur de Naaba Tirkoum, considéré comme le 26ᵉ empereur du trône de Zorgho, perpétuant ainsi un héritage séculaire au service de la préservation des traditions et de l’identité culturelle de la localité.