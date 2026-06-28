Burkina Faso : Waogabamba Jules Zangré publie « Le guide ultime des étudiants » pour réussir à l’université et décrocher un emploi

Le traducteur-interprète anglais-français et formateur Waogabamba Jules Zangré a procédé, csamedi 27 juin 2026 à Ouagadougou, à la dédicace de son ouvrage intitulé Le guide ultime des étudiants : Réussite universitaire et insertion professionnelle. À travers ce livre, l’auteur ambitionne d’accompagner les étudiants dans leur parcours académique tout en les préparant efficacement à leur future insertion sur le marché de l’emploi.

L’idée de cet ouvrage est née d’un constat fait sur les campus universitaires burkinabè. Selon Waogabamba Jules Zangré, de nombreux étudiants abandonnent leurs études face aux difficultés rencontrées, tandis que plusieurs diplômés, malgré d’excellents résultats académiques, peinent à décrocher un emploi faute de préparation ou de réseau professionnel.

« Après avoir été au campus, j’ai vu de mes propres yeux les difficultés qui poussent plusieurs étudiants à abandonner leurs études, mais aussi le cas de nombreux diplômés qui, malgré de très bonnes moyennes, peinent à s’insérer professionnellement faute de réseau », a expliqué l’auteur.

Animé par un esprit de partage, il a décidé de mettre son expérience au service de la jeunesse à travers ce guide, présenté comme un véritable outil d’accompagnement pour réussir les études supérieures et préparer son avenir professionnel.

Publié aux Éditions Libres Opinions, l’ouvrage compte 120 pages réparties en 11 chapitres et s’articule autour de trois grands axes. Le premier propose des conseils pratiques pour réussir son parcours universitaire. Le deuxième met l’accent sur le développement des compétences transversales, notamment les soft skills, l’entrepreneuriat, le mentorat, l’engagement associatif et la maîtrise de l’anglais. Enfin, la troisième partie est consacrée aux stratégies permettant de bâtir un réseau professionnel avant même la fin des études afin de faciliter l’insertion sur le marché du travail.

Lire également 👉 Littérature : Halima Gnessien explore la vie des étudiants sur le campus

Pour l’auteur, cette publication s’inscrit également dans la dynamique nationale visant à promouvoir une éducation de qualité. « Le Chef de l’État appelle à une éducation qui apporte une véritable plus-value aux étudiants et leur permette d’être autonomes après leurs études. Ma contribution est ce guide, qui vise à former des étudiants capables d’agir et de créer de la valeur », a-t-il indiqué.

Présent à la cérémonie de dédicace, le parrain de l’événement, Camille Kouadjo Kouamé, spécialiste de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes, a salué une œuvre en adéquation avec les réalités actuelles du marché de l’emploi.

Selon lui, les thématiques abordées, notamment la préparation de l’insertion professionnelle dès l’université et la maîtrise de l’anglais, répondent aux compétences aujourd’hui recherchées par les employeurs.

Parmi les premiers lecteurs figure également Zonahatou Tougma, qui affirme avoir particulièrement apprécié le style accessible de l’ouvrage. Après l’avoir lu, elle l’a offert à sa nièce étudiante, convaincue que les conseils pratiques qu’il renferme pourront accompagner les étudiants tout au long de leur cursus.

L’ouvrage est actuellement disponible aux abords de l’Université Joseph Ki-Zerbo ainsi qu’auprès de l’auteur. Il sera prochainement distribué dans les principales librairies de Ouagadougou au prix de 5 000 F CFA.

Bassirou BANDE

Pour Burkina 24