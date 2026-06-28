RDC-Rwanda : Kinshasa saisit la Cour internationale de justice et accuse Kigali de violations du droit international

La République démocratique du Congo (RDC) a officiellement engagé une procédure judiciaire contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice (CIJ). L’annonce a été faite vendredi 26 juin 2026 par l’ambassadeur congolais à l’ONU, Zenon Mukongo, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la situation dans le pays, rapporte radio Okapi.

La RDC accuse le Rwanda de violations de plusieurs conventions internationales, en lien avec la situation sécuritaire persistante dans l’est du pays.

Devant le Conseil de sécurité, le représentant de la RDC a précisé que cette saisine vise à obtenir justice face aux actes reprochés à Kigali, dans un contexte marqué par des tensions régionales et des affrontements armés impliquant notamment la rébellion de l’AFC/M23, soutenue par le Rwanda.

Cette initiative judiciaire intervient alors que Kinshasa multiplie les actions diplomatiques pour dénoncer ce qu’elle considère comme une agression étrangère et un soutien extérieur a la rébellion active dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

En portant l’affaire devant la CIJ, la RDC cherche à obtenir une reconnaissance internationale des violations alléguées ainsi que des réparations éventuelles. Cependant, certains observateurs s’interrogent sur l’aboutissement de cette procédure sachant que le Rwanda n’a pas fait de déclaration générale acceptant la juridiction obligatoire de la CIJ.

Dans un précédent contentieux concernant les crimes commis à Kisangani, au Nord-Est de la RDC, lors de la guerre dite « Guerre de 6 jours » en 2000, entre les forces rwandaises et ougandaises, dans un contexte de rébellion dans le pays, la CIJ a même constaté son absence de compétence à l’égard du Rwanda, notamment parce que celui-ci n’acceptait pas la juridiction de la Cour dans ce cadre.