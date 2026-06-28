Bobo-Dioulasso : L’Amicale des femmes d’AGL organise la 2e édition du « Dassandaga »

L’Amicale des femmes d’Africa Global Logistics (AGL) de Bobo-Dioulasso a organisé, le samedi 27 juin 2026, la deuxième édition de son activité solidaire « Dassandaga ». Placée sous le signe de la promotion des mets locaux et du partage, cette initiative vise à collecter des fonds destinés à soutenir des personnes vulnérables.

L’Amicale des femmes d’Africa Global Logistics (AGL) de Bobo-Dioulasso a tenu, ce samedi 27 juin 2026, la deuxième édition de son activité récréative et caritative baptisée « Dassandaga ».

Organisé sur le site de l’entreprise, l’événement a réuni collaborateurs, partenaires, clients et visiteurs autour de la découverte des spécialités culinaires burkinabè.

Les recettes générées à l’issue de cette journée seront entièrement consacrées à des œuvres sociales en faveur des personnes vulnérables.

Selon la vice-présidente de l’Amicale des femmes d’AGL et Coordinatrice commerciale, la Camarade Edwige Ky, cette édition a été marquée par une plus grande ouverture aux partenaires et aux clients afin de mieux faire connaître les actions de l’association.

« Cette année, nous avons associé des partenaires et des clients pour faire connaître davantage l’Amicale et AGL », a-t-elle expliqué.

Elle a rappelé que l’Amicale, qui est une organisation à but non lucratif, mène régulièrement des actions sociales, notamment des dons à des orphelinats, des assistances à des personnes en difficulté et un soutien financier accordé à l’une de ses membres pour une intervention chirurgicale.

« Nous sommes toutes filles du Faso et nous voulons contribuer à notre manière au bien-être des Burkinabè. Il n’y a rien de plus beau que d’aider son prochain », a-t-elle déclaré.

Les mets locaux à l’honneur

Au-delà de son caractère social, « Dassandaga » se veut également un cadre de promotion du patrimoine culinaire national.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir et déguster une grande variété de mets et de boissons traditionnels, notamment le babenda, le zamené, le djonkon à base de fonio, le faro, le poulet flambé, les brochettes de bœuf et de soja, ainsi que plusieurs boissons locales, dont le jus de lianes.

Pour la Camarade Edwige Ky, cette diversité gastronomique participe à la valorisation des produits du terroir tout en favorisant les échanges entre les participants.

« Tout le monde est invité. Même ceux qui ne nous connaissent pas peuvent venir nous découvrir. C’est la valorisation des mets locaux, et j’ai moi-même découvert aujourd’hui du jus de lianes que je n’avais jamais goûté », a-t-elle confié.

Une initiative saluée par la direction

Présent à cette deuxième édition, le Directeur de l’agence d’AGL Bobo, le Camarade Roland Tapsoba, a salué une initiative qui renforce à la fois la cohésion entre les collaborateurs et les liens avec les partenaires de l’entreprise.

« Nous soutenons tout ce qui est action liée à la femme. Ce moment de retrouvailles entre collaborateurs et partenaires permet de ressouder les liens et de renforcer nos partenariats.

Les recettes générées seront mises à disposition d’œuvres sociales, en phase avec les actions de solidarité du gouvernement », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé la volonté de la direction d’accompagner durablement cette initiative afin d’en assurer la pérennité.